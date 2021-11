Saprissa y Alajuelense tendrán este viernes el primer pulso por la final del fútbol femenino

Saprissa y Alajuelense comenzarán este viernes el primer duelo por el título del fútbol femenino luego de un receso de dos semanas debido a los fogueos de la Selección Mayor.

Las manudas son las claras favoritas al bicampeonato, ya que están invictas en el certamen y, además, derrotaron a las moradas en los dos clásicos de la fase regular por marcador de 0-2 y 2-3.

Eso sí, a las manudas el parón podría traerles problemas, pues las moradas tuvieron más tiempo de preparar el partido en su cancha.

Saprissa viene de despachar a Dimas Escazú por marcador global de 7-0, mientras que las rojinegras eliminaron al Herediano por acumulado de 3-2.

Pese al invicto rojinegro, su técnico Wilmer López, asegura que eso pasa a segundo plano, pues la prioridad es hacerse con el título.

“Lo del invicto es algo que sinceramente no nos preocupa, nosotros solo estamos pensando en salir campeones y el objetivo principal es el campeonato, si de la mano viene (el invicto) junto con el título bienvenido sea, si al final no se da un resultado y se pierde el invicto no es lo más importante”, explicó López.

'El Pato' cree que disputar una nueva final es todo un orgullo para él y la institución.

“Para cualquier entrenador es un orgullo y placer estar en una final. Todos los equipos quieren estar en esta posición en la que estamos tanto Saprissa como nosotros.

“Para mí estar en una segunda final en menos de un año con el fútbol femenino es algo muy lindo y motivador”, añadió.

Por su parte, la experimentada jugadora morada Katherine Alvarado asegura que el grupo está unido para afrontar la final ante la Liga.

“Estamos unidas y metidas en este primer gran partido y conscientes en lo que nos estamos jugando. Será un partido duro, pues por algo los dos equipos llegamos a la final y será muy complicado y difícil, pero nosotras venimos trabajando bien y venimos trabajando fuerte”, indicó la jugadora.

Por su parte, el técnico morado José Rodríguez explicó que están listas para afrontar la final.

“Es un partido poco predecible porque estas series tienen esa condición de que tal vez no se puede ir a matar el primer partido y sabiendo que hay otro juego de vuelta, pero bueno ya nos conocemos bien y hay un parámetro que fueron esos dos partidos de la primera vuelta”, aseveró.

Las moradas contarán con la presencia de la goleadora del certamen Carolina Venegas, quien llega tras destronar a la estadounidense de la Liga, Jennie Lakip, quien sufrió una lesión y quedó fuera del certamen.

Este partido será a partir de las 8 p. m. y lo podrá disfrutar en transmisión de TD Más.