Saprissa y Alajuelense firman empate en debut de Ricardo Blanco como técnico

El Deportivo Saprissa y Alajuelense igualaron 0-0 en el juego de ida de la serie que definirá al representante de Costa Rica en las competencias internacionales Uncaf 2026 y Concacaf 2027.

Este partido, realizado en el Colleya Fonseca, marcó el debut de Ricardo Blanco como técnico del cuadro morado.

El juego de vuelta será el próximo domingo en el CAR a las 11 a. m.

Las manudas llegan a esta serie como campeonas del Torneo Apertura 2025, mientras que las tibaseñas como campeonas del Torneo Clausura 2026.

Según informó la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut), la decisión de hacer estos partidos se fundamenta en principios de juego limpio, equidad deportiva y competitividad.