Saprissa retomó la cima del fútbol femenino a dos fechas del final

El cierre de la fase regular del fútbol femenino está que arde y jornada a jornada hay sorpresivos cambios en la clasificación.

Ahora es el Saprissa el nuevo líder del certamen luego de despachar al Herediano 3-1 en un partido vital en las aspiraciones del liderato.

Las moradas se impusieron gracias a un triplete de una de sus principales figuras, Katherine Alvarado.

“Sabíamos que era un juego importante para nosotras. Nos mentalizamos durante la semana para trabajar para el triunfo, obviamente el tema de los goles me pone muy feliz, pero acá lo importante son los tres puntos y si no hubiese sido por mis compañeros las anotaciones no hubieran llegado”, mencionó la volante.

Alajuelense fue otro de los clubes que lograron un gran triunfo en la jornada 12 al golear 4-0 a Suva Sports.

El resultado mete a las manudas al tercer lugar de la tabla con 23 puntos, los mismos que las rojiamarillas.

El susto de la jornada lo dio la futbolista de Suva Kerry Prieto, quien tras unos choques durante el partido ante las manudas, sintió un dolor en el área del pecho y se le realizó un electro y fue trasladada al Hospital de Alajuela para descartar otra situación grave.

Sin embargo, la jugadora se mostró estable y ya fue dada de alta sin inconvenientes.

Otros resultados de la fecha fueron la goleada de Dimas Escazú 5-1 ante Coronado con dos goles de la máxima anotadora del certamen Jennie Lakip, quien ya acumula 12 tantos.

Por las escazuceñas dio la nota el técnico Geovanni Vargas quien alcanzó los 300 partidos en la Primera División Femenina, así como el debut de la jugadora Nicole Calderón de apenas 16 años confirmando que sigue saliendo talento joven en el fútbol femenino.

Resultados fecha 12

Dimas Escazú 5-1 Coronado

Sporting FC 1-1 Pococí

Saprissa FF 3-1 Herediano

Alajuelense 4-0 Suva Sports

Próxima fecha

Pococí – Herediano

Suva – Saprissa

Coronado – Alajuelense

Sporting – Dimas Escazú