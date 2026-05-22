Saprissa o Alajuelense: Uno de los dos representará al fútbol femenino en Uncaf y Concacaf

El ganador de la serie entre Alajuelense y Saprissa definirá al representante de Costa Rica en las competiciones internacionales de Uncaf 2026 y Concacaf 2027.



Las manudas llegan como campeonas del Torneo Apertura 2025, mientras que las moradas como campeonas del Torneo Clausura 2026.



La definición será en un formato de ida y vuelta. Según informó la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut) la decisión se fundamenta en principios de juego limpio, equidad deportiva y competitividad.



El orden de localía para los encuentros será definido mediante sorteo.



Las fechas de esta serie se informarán oportunamente.

