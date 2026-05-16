Saprissa gana la corona del fútbol femenino
La final se llevó a cabo este viernes en el estadio Nicolás Masís.
Oficialmente se acabó el reinado de las Leonas en el fútbol femenino, ya que Saprissa se coronó campeón del fútbol nacional.
La temporada del fútbol femenino llegó a su fin este viernes en el estadio Nicolás Masís con la victoria de las moradas ante Dimas por marcador de 3-1.
Para las tibaseñas, el encuentro empezó de gran manera, ya que Jimena González abrió las cuentas al minuto 28.
Dimas no bajó los brazos y se vino sobre las tibaseñas, encontrando la paridad gracias al tanto de Keyla Herrera.
Con el 1-1 en los carteles tras el descanso, Saprissa encontró la llave para encaminarse al título en Carolina Venegas.
La morada marcó en dos ocasiones, al minuto 69 y al 71’, para redondear la goleada.
El pitazo final trajo una justa celebración para Saprissa, que celebró por todo lo alto.