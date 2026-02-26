Saprissa brinda una mano a Moravia para suspender partido de fútbol femenino

El fútbol femenino sigue de luto tras el fallecimiento de Tatiana Moya, jugadora de la Asociación Deportiva Moravia el pasado domingo.

Ambos clubes exploraron las oportunidades de que el juego de este fin de semana no se llevara a cabo, debido a que la consternación en el plantel de Moravia es muy evidente, tras el sensible fallecimiento de Moravia de la jugadora Tatiana Moya Valverde.

Desde Moravia buscaron la manera y la encontraron: el Deportivo Saprissa tiene cinco seleccionadas nacionales que juegan este viernes a las 7 p. m. ante Brasil en el Morera Soto.

Las versiones.

Desde Mora hicieron pública su disconformidad con la organización, pues en un principio no se estuvo anuente a aplazar este encuentro, pese a que tanto moradas como moravianas estaban de acuerdo.

"Hicimos la solicitud para la suspensión del juego por el duelo. El equipo está muy dolido, lunes y martes no se pudo entrenar por la vela, el entierro, el miércoles un poco de entrenamiento de actividades lúdicas para activar a las jugadoras y estamos contactando psicólogos para que nos ayuden a tener el equipo y que nos ayuden", comentó Paul Mayorga, técnico del equipo. Y agregó: "Estamos muy golpeados y por dicha Saprissa tenía cinco jugadoras por la selección y al final como dicen por un lado no nos apoyaron con la parte del duelo, pero por el otro lado el Deportivo Saprissa sí con esa posibilidad de tener cinco futbolistas en la Selección nos apoyó y nos acuerpó a nosotros".

Incluso, en sus redes sociales publicaron este comunicado de prensa:

Este medio contactó a Víctor Hugo Alfaro, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Femenino, conocida como ADELIFFE, y aseguró que "yo conversé con Paul Mayorga, vimos las opciones que habían porque Saprissa tenía seleccionadas porque la reglamentación no tiene eso previsto".

Alfaro indicó que "el mandó una nota al inicio, pero estábamos viendo las posibilidades. Una era que Saprissa tenía jugadoras en la Selección y hay que tener algo muy claro, el dolor es grandísimo; sin embargo, no hay reglamentación".

Se le consultó si otra posibilidad era que ambos equipos se pusieran de acuerdo: "Eso es exactamente lo que se debió haber hecho, Moravia no era casa, era Saprissa. Al final, todos estamos consternados y dolidos".

La jornada 4:﻿





El duelo

“Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de nuestra querida jugadora Tatiana Moya Valverde, quien perdió la vida tras un trágico accidente automovilístico ocurrido el día de ayer”, indicaron en Moravia el pasado domingo.

La futbolista participó con su equipo el pasado sábado en el partido contra Poacocí y salió de cambio en el segundo tiempo del encuentro, que finalizó 0-0.





“Tati fue más que una jugadora para nuestro equipo; fue una compañera, una amiga y una persona que siempre entregó su pasión, alegría y compromiso dentro y fuera de la cancha. Su partida deja un vacío inmenso en nuestra familia deportiva”, añadieron desde Moravia.

Sobre la otra futbolista involucrada en el accidente, el club detalló que “nos mantenemos unidos en oración y apoyo por la pronta recuperación de nuestra jugadora Fabi González, quien se encuentra en recuperación”.



