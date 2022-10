Raquel Rodríguez tras coronarse en EE. UU.: "Es un sueño hecho realidad"

La costarricense Raquel Rodríguez se convirtió este sábado en campeona de la liga femenina del fútbol de los Estados Unidos (NWSL) con el Portland Thorns.

La tica asegura que consiguió una de sus metas de su carrera y en uno de los mejores clubes del mundo para ella.

“Es un sueño hecho realidad, siempre había querido ser campeona en una de las ligas más importantes del mundo y en uno de los mejores equipos del mundo”, aseveró la costarricense.

“Rocky” fue titular en la final que su equipo venció 2-0 al Kansas City Current y disputó 63 minutos antes de marcharse como variante por Hina Sugita.

Uno de sus grandes alicientes para este partido fue el hecho de contar con sus padres en la gradería.

“Es el mejor regalo, este momento no se disfruta igual sin las personas que amamos”, añadió.

