Priscila Chinchilla se marcha del Atlético de Madrid

La jugadora costarricense Priscila Chinchilla deja el Atlético de Madrid, luego de seis meses en el club.

Así lo dio a conocer la propia futbolista mediante sus redes sociales.

"No tengo palabras para agradecer todo lo que viví en estos seis meses en el club con el que siempre soñé jugar. Disfruté, lloré, reí y tuve a las mejores compañeras a mi lado. Gracias a todas y a todos con los que trabajé este tiempo, me enseñaron a ser mejor y los llevaré conmigo siempre. Aupa Atleti…", escribió Chinchilla.

Por su parte, el club español informó en su sitio web que ambas partes llegaron a un acuerdo para la rescisión de contrato.

"La internacional por Costa Rica concluye su etapa como rojiblanca tras disputar 13 encuentros y marcar dos goles.

"Desde el club agradecemos su trabajo y profesionalidad durante su etapa en el club y le deseamos la mayor de las suertes en su próximo reto profesional", comunicó el club.