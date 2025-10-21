Preolímpica Femenina debuta con triunfo ante Panamá en Juegos Centroamericanos

La selección femenina Preolímpica de Costa Rica inició con el pie derecho su participación en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, al imponerse 2-1 ante su similar de Panamá en el debut del certamen regional.

El conjunto dirigido por la entrenadora Patricia Aguilar mostró buen ritmo desde el inicio del compromiso, controlando la posesión y generando las opciones más claras frente al arco rival.

Las anotaciones costarricenses llegaron gracias a Sofía Varela y María Paula Salas sobre la hora, quienes fueron determinantes para sellar la primera victoria del torneo.

Por su parte, Panamá logró igualar el partido en un tiro libre de Shaday Mow con ayuda de Noelia Bermúdez, pero al final se vieron sorprendias con el tanto tico en tiempo añadido.

Con este resultado, la Sele femenina Preolímpica suma tres puntos valiosos y da un paso importante en su objetivo de avanzar a la siguiente fase de la competencia.

El próximo compromiso de Costa Rica será el sábado 25 de octubre a las 10 a.m., cuando enfrente a El Salvador en el estadio Cementos Progreso, escenario principal del fútbol femenino en estos Juegos Centroamericanos.



