Parón por La Sele también obligó a cambios en el fútbol femenino

El campeonato nacional tuvo una pausa para ayudar a la Selección Nacional Masculina que se jugará su boleto mundialista ante Haití y Honduras en la doble fecha FIFA.

Pero sin quererlo, este parón de la primera masculina también repercute en el fútbol femenino, que se vio obligado a modificar las fechas de la fase final de su campeonato nacional.

La Uniffut confirmó este domingo las nuevas fechas para realizar el Final Four, con los cuatro mejores equipos clasificados.

Para este año, las semifinales -que serán a un único juego- y la final se realizarán en una misma sede que fue sorteada previo al certamen y que será el estadio Alejandro Morera Soto.

Pero al modificarse las fechas del Torneo de Apertura 2025 masculino, la fase final femenina también se vio afectada por disponibilidad del reducto rojinegro que ahora tendrá que albergar los partidos que faltan de Alajuelense.

A falta de una fecha por disputarse, ya están definidos los cuatro clasificados, con las Leonas de Alajuelense en el primer lugar con 37 puntos, Saprissa en el segundo con 27, Dimas Escazú 26 y Sporting FC con 21.

Lo único que definirá la última fecha es el segundo y tercer lugar que podrían cambiar al equipo local y visitante.

Las nuevas fechas y horarios del Final Four quedaron de la siguiente forma:

Semifinales

Domingo 16 de noviembre, en el Estadio Alejandro Morera Soto

11 a.m. – Clasificado 2 vs Clasificado 3

3:30 p.m. – Clasificado 1 vs Clasificado 4





Final

Viernes 21 de noviembre, a las 8 p.m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

*Todas las series serán a un único juego.







