Oficial: Sele Femenina tiene nueva entrenadora

De forma oficial, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) nombró a la brasileña Lindsay Camila Teles de Carvalho como nueva entrenadora de la Selección Mayor Femenina.

La brasileña llega a asumir el reto tras la renuncia del español, Beni Rubido quien se marchó al Atlético de Madrid.

“Lindsay nació el 27 de julio de 1982 en Campinas, Brasil. Es reconocida internacionalmente por su amplia trayectoria en el fútbol femenino y masculino, así como por un logro histórico que marcó su carrera: fue la primera mujer entrenadora en ganar la Copa Libertadores Femenina, título que consiguió en el 2021 al mando del club brasileño Ferroviária.

“Su labor como directora técnica inició en 2007 en las divisiones juveniles del Olympique Lyonnais de Francia, donde también obtuvo la licencia A de la UEFA. Desde entonces, ha acumulado experiencia en diferentes países y categorías, principalmente de Europa y Brasil”, mencionó la Fedefútbol en un comunicado.

Camila formó parte del cuerpo técnico de la Selección Sub17 femenina de su país en el 2019. Posteriormente, entre 2021 y 2023 lideró al Atlético Mineiro Femenino, con el que obtuvo dos títulos del Campeonato y la Copa Ídolas en Colombia.

En 2024 asumió la dirección técnica del Bahia, logrando el ascenso a la Serie A1 del Campeonato Brasileño Femenino. Su más reciente experiencia fue en el Al-Ittihad femenino de Arabia Saudita, donde dirigió hasta junio del 2025.

🇨🇷 Le damos la bienvenida a Lindsay Camila, nueva Directora Técnica de La Selección mayor femenina. ⚽️



¡El mejor de los éxitos, profe! 🙌



Más detalles acá: https://t.co/9kUbQz614S pic.twitter.com/4qlc24yeeg — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) November 3, 2025

La brasileña tomará el puesto a pocos días de comenzar la eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil 2027, precisamente el primer partido será el próximo 29 de noviembre ante Granada.

Lindsay Camila tendrá su presentación oficial este martes 4 de noviembre a las 4 p. m. en el Museo de Arte Costarricense.