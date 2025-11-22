Nueve títulos y contando... Alajuelense se corona campeón del fútbol femenino

¡Son nueve y contando...! Nadie detiene a la Liga Deportiva Alajuelense en el fútbol femenino. Así como lo lee: el reinado rojinegro no tiene fin y, más bien, la noche de este viernes se extendió.

Las Leonas se impusieron 2-0 a Dimas Escazú en el partido realizado en el estadio Alejandro Morera Soto.



Paula Coto (44’) marcó el único gol para el equipo dirigido por el entrenador Wilmer López.



Ademas, Fabiola Villalobos decretó al 86’ el tanto de la tranquilidad.



La portera Noelia Bermúdez detuvo de gran manera dos remates de Dimas, uno en cada tiempo.

El juego fue dominado por las locales y fueron justas vencedoras.

Las campeonas se definieron a un solo juego y por eso es que este 2-0 le basta al club manudo para volver a dar la vuelta olímpica.