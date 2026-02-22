Moravia anunció el fallecimiento de la futbolista Tatiana Moya

El fútbol femenino está de luto tras el fallecimiento de Tatiana Moya, jugadora de la Asociación Deportiva Moravia, según confirmó el club.

“Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de nuestra querida jugadora Tatiana Moya Valverde, quien perdió la vida tras un trágico accidente automovilístico ocurrido el día de ayer”, indicaron.

La futbolista participó con su equipo este sábado en el partido contra Poacocí y salió de cambio en el segundo tiempo del encuentro, que finalizó 0-0.

“Tati fue más que una jugadora para nuestro equipo; fue una compañera, una amiga y una persona que siempre entregó su pasión, alegría y compromiso dentro y fuera de la cancha. Su partida deja un vacío inmenso en nuestra familia deportiva”, añadieron desde Moravia.

Sobre la otra futbolista involucrada en el accidente, el club detalló que “nos mantenemos unidos en oración y apoyo por la pronta recuperación de nuestra jugadora Fabi González, quien se encuentra en recuperación”.