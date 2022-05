Michelle Montero jugará con el Municipal Pérez Zeledón

El Municipal Pérez Zeledón oficializó este lunes la llegada de la jugadora costarricense Michelle Montero, luego de su polémica salida del Cruz Azul de México.

Montero se convirtió en el primer refuerzo del equipo para el actual Torneo de Clausura 2022.



La delantera, de 27 años, denunció haber sido maltratada en su paso por el equipo mexicano.

"Empecé a tener problemas porque el cuerpo técnico de Cruz Azul se me acercó y me dijo: 'Mich, si fuera por nosotros no estuvieras acá'. Uno como jugadora se siente mal, porque no está acostumbrada a que el cuerpo técnico le diga eso", comentó Montero a ESPN México.

Y agregó: "Siento que, en lo personal, no es nada profesional que una persona te diga eso. O sea, si te molesta algo, pues dígamelo, en la cancha qué me hace falta, qué tengo qué mejorar".