Mercedes Salas: “Mi felicidad sería ver el fútbol femenino profesional en Costa Rica”

En el contexto del Día Internacional de la Mujer y luego del clásico femenino que se disputó el sábado pasado, Mercedes Salas, coordinadora del equipo femenino de Liga Deportiva Alajuelense, hizo un repaso sobre el camino que ha recorrido hasta la fecha.

Antes de llegar a la CODEA (Comité de Deportes de Alajuela), doña Mercedes pasó por el Comité de Deportes de Heredia y estuvo también con la Selección Nacional femenina tras una invitación de Víctor Hugo Alfaro.

A partir del 2019, el equipo rojinegro pasó a recibir el apoyo de la Liga Deportiva Alajuelense. Incluso, en ese año Alajuelense disputó la final a estadio lleno. Salas agradeció las condiciones que ofrece el conjunto erizo, pero señaló que aún falta mucho camino por recorrer.

“¿Cuál es mi meta? A veces pienso que ya no es mucho tiempo el que me queda en el fútbol femenino, mi felicidad sería ver el fútbol femenino profesional en Costa Rica. Todavía falta bastante, hay que trabajar mucho, tenemos que comprometernos más. No estamos ni al 80%. Falta mucho, hay que insistir”, declaró en el espacio Cambio de Juego.