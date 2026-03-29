EN VIVO
Clock

de HS

Legionarios

Melissa Herrera tras hacer historia en Francia: "Fue un día de esos que soñé"

El partido entre Olympique Marsella y Montpellier fijó nuevo récord de aforo en la Primera División de Francia.

Melissa Herrera con el Olympique. Foto: Les Marseillaises
Por Daniel Jiménez 29 de marzo de 2026, 11:20 AM

La futbolista costarricense Melissa Herrera hizo historia junto al Olympique de Marsella, al ser la primera vez que jugaban en el mítico Vélodrome.

Al partido asistieron 35.713 aficionados, lo que significó un nuevo récord de aforo histórico en la primera división de Francia.

Herrera fue titular y el juego finalizó con derrota del Olympique 1-2 ante Montpellier.


Normalmente, el Olympique juega en centro de entrenamiento del club, el OM Campus, pero este fin de semana jugaron en el mítico Vélodrome.

“De niña tenía muchos sueños que he ido consiguiendo pero no me he dado cuenta de eso por estar tan pendiente y preocupada por lo que será de mi futuro.

“Ayer fue un día de esos que soñé desde la televisión de mi casa en Bahía cuando veía a otras mujeres jugando en estadios de primer mundo, sin duda me hubiera encantado que terminara diferente, pero me quedo con que sin duda dimos todo y lo seguiremos dando hasta el final porque aún queda trabajo por hacer y solo depende de nosotras para lograrlo”, comentó Herrera.

La seleccionada nacional agradeció el apoyo de quienes estuvieron pendientes y apoyando.

“Por último gracias a todos los que estuvieron apoyando y sobre todo por no abandonarnos y ser ese grito hasta el minuto 90, gracias por enseñarme el amor por estos colores que sin duda hoy soy una hincha más que ama y defenderá este escudo hasta el silbato final”, concluyó.

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas