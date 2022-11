Melissa Herrera sobre su cirugía: "El infierno se acabó"

Después de haber sufrido una lesión en su tobillo izquierdo el año anterior, Melissa Herrera, jugadora de la Selección Nacional, habló emotivamente en el espacio Cambio de Juego sobre cómo ha llevado su proceso de recuperación de su reciente operación.

Pese a que se operó el año anterior, la jugadora seguía sintiendo molestias que no le permitieron competir al 100%. Incluso, según relató Herrera, el fallecimiento de su padre también le afectó en no llegar a su óptima recuperación.

“Sabía que había algo peor dentro de mí. Me tocó llevar dos pesos encima dentro de una misma recuperación. Ese fue el tema principal del cual mi tobillo no sanara bien. Después de volver a la cancha, tras cinco meses de operada no he parado de sentir dolor”, dijo.