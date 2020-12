Marta Cox renovó con Alajuelense femenino

Marta Cox seguirá en el equipo femenino de Liga Deportiva Alajuelense por un torneo más, así lo informó el club esta mañana.

La hábil volante se había vinculado al equipo erizo en setiembre de este año, su buen nivel le permitió consolidarse en el club y ahora poder renovar.

La seleccionada panameña se mostró agradecida por seguir vestida de rojinegra.

“Feliz y agradecerle a Dios por una nueva oportunidad, creo que en tres meses di de qué hablar, me falta desenvolverme más porque el equipo espera muchísimo de mí“, expresó la panameña.

​La jugadora rescata que desde que llegó al club se ha sentido a gusto, eso influyó para seguir en el fútbol de nuestro país.

“Desde que llegué me he sentido respaldada por todas, me siento en casa, es importante sentirme respaldada por las chicas, por la institución, lo más importante es que me siento tranquila“, agregó Cox.