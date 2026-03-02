Lindsay Camila previo al duelo ante Bermudas: "No podemos perder la concentración ni un segundo"

La Selección Femenina afrontará este martes un compromiso clave en su camino hacia la Copa del Mundo. El combinado nacional se medirá ante Bermudas a partir de las 5 p. m., en duelo correspondiente a la eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil 2027.

En conferencia de prensa previa al encuentro, la entrenadora Lindsay Camila dejó claro que el equipo debe mantener la concentración al máximo para evitar sorpresas.

“Tenemos cosas en que podemos estar mejor; como creo que la concentración no la podemos perder ni un segundo”, afirmó la estratega.

La seleccionadora destacó el crecimiento mostrado en el reciente fogueo ante Brasil, donde el equipo logró marcar por primera vez ante esa potencia sudamericana, un aspecto que considera un impulso anímico importante.

“Tenemos que creer en nosotras, que pudimos marcar por primera vez ante Brasil, que tenemos velocidad y explosividad. Para las eliminatorias no tendremos equipos tan rápidos, pero no podemos descuidarnos ni un momento porque es eliminatoria”, subrayó.

Bajas sensibles, pero confianza en el grupo.

De cara al compromiso ante Bermudas, la Tricolor no podrá contar con figuras como Gloriana Villalobos, María Paula Salas, Yerling Ovares, Raquel Rodríguez y María Paula Coto, ausencias que representan un reto en la planificación del partido.

Sin embargo, Camila transmitió confianza en la profundidad del plantel.

“Son jugadoras muy importantes, pero tenemos muchas otras también importantes. Las 23 son importantes, así que tenemos con qué solventar las bajas”, señaló.

Además, recalcó que el proceso continúa en construcción y que el grupo llega en buen momento competitivo.

“Estamos construyendo algo, así que todas vienen bien con sus equipos y tengo mucha confianza en mis jugadoras acá”, añadió.

Sobre Bermudas, la entrenadora explicó que el cuerpo técnico ya realizó un estudio detallado de sus presentaciones previas en la eliminatoria.

“Vimos los dos juegos que tuvieron. Tienen una jugadora que está en el exterior y está acostumbrada a jugar fuera de acá. La verdad tenemos un modelo de juego y no intentamos cambiar. Ante Brasil queríamos imponer nuestra manera de jugar, presionar arriba y vamos a intentar imponer nuestra forma de juego”, concluyó.

La Selección Femenina buscará dar un segundo paso firme en esta fase clasificatoria en su objetivo de sellar el boleto al Mundial de Brasil 2027. El partido será a partir de las 5 p. m.







