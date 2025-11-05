Lindsay Camila, nueva entrenadora de la Femenina: “Es el punto más alto de mi carrera”

La Federación Costarricense de Fútbol presentó de forma oficial a la brasileña Lindsay Camila, entrenadora de 41 años y quien estará hasta por todo el periodo hacia el Mundial 2027.

Camila se mostró muy contenta con la contratación y de inmediato hizo como suyo el “pura vida”.

“Ahora soy pura vida. Ahora soy costarricense, esta es mi casa, mis jugadoras, así que es un honor muy grande de tener una federación por detrás trabajando por el fútbol femenino y que está trabajando por el fútbol femenino”, mencionó la brasileña.

La nueva estratega aseguró que conoce poco del fútbol tico, aunque sabe que ganó la medalla en los pasados Juegos Centroamericanos de Guatemala.

“Ya conocía a algunas jugadoras y la verdad siempre he estado tratando de mirar algunos juegos, tal vez no específicamente de aquí, pero he visto que la federación ha hecho un buen trabajo, que han vuelto a ganar, entonces esto es algo que de conocer todos los días, todos los entrenamientos. Las legionarias tal vez un poco más y ahora intentar estar en los estadios para poder ver un poco más de talento”, explicó.

La estratega vendrá con su asistente técnico Conrado Vieira, pero espera poder comunicarse con el resto del staff del fútbol femenino.

La brasileña asegura que hay tiempo para trabajar de cara al partido de la eliminatoria el 29 de noviembre ante Granada, que será su debut oficial al frente del equipo.

“Tenemos tiempo hasta el 29 de noviembre, pero hay tiempo, vendrá llamadas a cada una de forma individual, habrá llamadas para que ellas puedan comprender un poco más el plan de juego y cuando estemos juntas será mejor, pero la prioridad será este Mundial”, concluyó.