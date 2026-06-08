Lindsay Camila exige máxima concentración de la Femenina ante Canadá y pide llenar el Fello Meza

La Selección Femenina afina detalles para afrontar el amistoso ante la poderosa Canadá en un fogueo internacional que servirá como una importante prueba para medir el crecimiento del equipo dirigido por Lindsay Camila, que este año disputará la segunda fase de la eliminatoria rumbo al Mundial 2027.

Previo al compromiso, la estratega analizó el empate 1-1 ante El Salvador del pasado viernes y señaló los aspectos que deben corregirse para competir de mejor manera frente a una de las selecciones más fuertes del mundo.

“Teníamos que ser más efectivas, tener más finalización y ganar más duelos. Tuvimos entre cinco y diez minutos en los que no estábamos concentradas y ahí llegaron los goles. Son situaciones que contra Canadá no pueden pasar. Tenemos que estar al 100% concentradas durante todo el partido”, comentó la entrenadora.

Camila destacó que la falta de concentración fue uno de los principales aspectos a corregir tras el duelo ante las salvadoreñas y recalcó la importancia de mantener la intensidad tanto dentro como fuera del terreno de juego.

La seleccionadora reconoció la magnitud del reto que representa enfrentar a Canadá, combinado que se mantiene entre los mejores del planeta y que cuenta con una destacada trayectoria internacional.

“Es un equipo muy fuerte. Ya ganó una medalla de oro olímpica, juega constantemente Copas del Mundo y se mantiene en posiciones privilegiadas del ranking. Es una selección potente, inteligente, con transiciones rápidas y muy buen manejo de balón. Tenemos que estar al 100% para este juego”, afirmó.

Además, adelantó que el planteamiento será completamente distinto al utilizado frente a El Salvador, tomando en cuenta tanto las características del rival.

“Será un plan de juego completamente diferente. Tendremos que intentar tener más la pelota cuando sea posible, evitar que ellas la controlen y competir al máximo en intensidad y concentración”, explicó.

Llamado a la afición.

La entrenadora también aprovechó para enviar un mensaje a los aficionados costarricenses y pidió respaldo masivo en las graderías del Estadio Fello Meza.

“Ustedes son el jugador número 12. Necesitamos su apoyo. Cuando estuve en El Salvador y vi el estadio lleno, sentí que eso también puede pasar en Costa Rica. Por favor, llenemos el estadio porque necesitamos muchísimo de ustedes”, expresó.

Este lunes, la Femenina realizó su entrenamiento, que contó con las 23 jugadoras convocadas y comenzó con una activación física.

Posteriormente, el cuerpo técnico enfocó la sesión en aspectos tácticos y ejercicios de definición para afinar los últimos detalles antes del compromiso.

El encuentro entre Costa Rica y Canadá se disputará este martes 9 de junio a las 7:30 p.m. en el Estadio José Rafael Fello Meza, en Cartago.

Las entradas continúan disponibles a través de la plataforma Specialticket.



