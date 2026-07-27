Leonas marchan con paso firme en la Copa Interclubes de Uncaf

Alajuelense Femenino marcha con paso firme en la Copa Interclubes de la Uncaf al sumar su segunda victoria consecutiva del certamen.

Este domingo derrotaron contundentemente 3-0 al Chorrillo de Panamá en el estadio Miguel Buitrago, en Managua, Nicaragua, en un partido correspondiente a la fecha 2.

Los goles de las leonas fueron obra de Ángela Mesén, Keylin Gómez y Viviana Chinchilla.

“Sabíamos a lo que veníamos, el rival, pues siempre nos topamos en esta fase. Contenta por la victoria y siempre es importante. Todos los partidos vamos a salir a ganar y ahora será mejorar los errores puntuales de este partido para mejorar”, indicó la jugadora María Paula Coto.

Esta es la segunda victoria de las leonas en el certamen tras vencer también por 3 a 0 a Nápoles FC de Belice.

El próximo reto para las manudas será este miércoles cuando se enfrenten a Alianza FC de El Salvador a las 7:30 p. m., y en la que la Liga buscará quedar en el primer lugar de su grupo y así clasificar a la final.







