Fútbol Femenino
La Liga mantiene liderato tras ganarle a Saprissa
El duelo finalizó 1-0 en el estadio Morera Soto.
Alajuelense se dejó el clásico femenino 1-0 al ganarle a Saprissa en el estadio Morera Soto.
La anotación llegó por medio de Katherine Arroyo en el segundo tiempo.
Las manudas se mantienen en el liderato y ya aventajad a la S. Las rojinegras tienen 22 puntos, mientras las moradas 17.
El equipo dirigido por Wilmer López tienen siete triunfos y solo un empate, no conoce la derrota en lo que va del Apertura, incluso tiene un partido menos.
Por su parte, la S marcha segunda con 17 y con cinco victorias, dos empates y dos derrotas.