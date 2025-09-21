La Liga mantiene liderato tras ganarle a Saprissa

Alajuelense se dejó el clásico femenino 1-0 al ganarle a Saprissa en el estadio Morera Soto.

La anotación llegó por medio de Katherine Arroyo en el segundo tiempo.

Las manudas se mantienen en el liderato y ya aventajad a la S. Las rojinegras tienen 22 puntos, mientras las moradas 17.

El equipo dirigido por Wilmer López tienen siete triunfos y solo un empate, no conoce la derrota en lo que va del Apertura, incluso tiene un partido menos.

Por su parte, la S marcha segunda con 17 y con cinco victorias, dos empates y dos derrotas.