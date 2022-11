Juego entre Herediano y Alajuelense terminó con pleito en las gradas en el Fútbol Femenino

Por Daniel Jiménez | 1 de noviembre de 2022, 17:33 PM

El partido entre Herediano y Alajuelense (4-0) finalizó con pleito en las gradas del Colleya Fonseca, según denunció la seguidora rojinegra Kristel Vargas.



Vargas afirmó que todo inició cuando un seguidor florense comenzó a estallar unos globos rojinegros que adornaban la malla que separa la cancha de la afición.

Kristel afirmó que a una amiga suya, María José Zúñiga, salió agredida.

"Al momento que se acaba el partido, un aficionado herediano se viene hacia el lado de nosotros y estalla unos globos que había en la malla, con algún tipo de alfiler. De ahí, nadie le hace nada, porque aunque nos estaba incitando no queremos ver esas cosas en el fútbol femenino, hasta que una amiga y yo estábamos ahí en la malla y él para estallar los globos empuja a mi amiga, golpeándola de cierta manera y en ese momento, es donde si se arma un caos, porque el hermano brincó a defenderla", relató Vargas.

La seguidora manuda contó que "no había nadie de seguridad y que no sacaron a nadie del estadio en ningún momento".



"Es bastante trágico, que se vea esto en el fútbol femenino, más que la afición de La Liga, en el Morera no se mete con nadie", concluyó.



Teletica.com contactó a la oficina de prensa de la Unión Femenina de Fútbol.

Esteban Castro, jefe de comunicación de la organización, indicó que en los reportes arbitrales del juego no existe ningún apunte sobre lo sucedido.