Juego de La Sele Femenina ante Canadá cambia de sede

El partido amistoso entre la Selección Femenina de Costa Rica ante Canadá de este martes por la noche sufrió un cambio de sede, según comunicó la Federación Costarricense de Fútbol este lunes.

Justo 24 horas antes del compromiso, la FCRF emitió un comunicado donde indica que el partido ya no se realizará en el estadio Fello Meza como se tenía previsto, sino que ahora cambia al estadio de Piedades en Santa Ana.

El duelo sí mantendrá su hora, 7:30 p. m., tal y como estaba previsto desde hace varias semanas.

"La decisión fue tomada debido a que las fuertes lluvias de los últimos días que afectan al país, impidieron que, a pesar del esfuerzo, se pudieran terminar los trabajos de mantenimiento y compactación de la cancha del Estadio José Rafael “Fello” Meza de Cartago", indicó la Fedefútbol.



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