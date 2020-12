Jafet Soto fue clave en fichaje de goleadora manuda en Escocia

La delantera manuda, Priscilla Chinchilla, detalló que Jafet Soto fue la clave para encontrar una oferta en el fútbol internacional.



Mediante una publicación en sus redes sociales, la atacante señala que Liga Deportiva Alajuelense en lugar de impulsarla, complicó su salida al exterior.

“La realidad es que la oferta surgió por medio de un representante que me consiguió el Sr. Jafet Soto, no quiero ningún tipo de polémica, aclaro que me ayudó muy amablemente sin ser parte de su equipo”, expresó Chinchilla sobre Soto, técnico y gerente deportivo del Club Sport Herediano.

En la temporada que recién concluyó, Chinchilla de 19 años, fue la goleadora de Alajuelense con 12 festejos.

“Hay muchas cosas internas que la gente no logra notar, me voy un poco resentida porque tuve varias dificultades para poder salir del club, sin embargo, siempre voy a estar agradecida con toda la afición”, agregó.



Chinchilla se unirá en las próximas semanas a las filas del Glasgow City de la Primera División de Escocia, uno de los equipos clasificados a Champions League en el viejo continente.