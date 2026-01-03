¡Histórico! Priscila Chinchilla firma con Atlético de Madrid

La futbolista costarricense Priscila Chinchilla hizo historia este sábado al firmar con nada más y nada menos que el Atlético de Madrid.

La futbolista llegó como agente libre procedente del Zenit y estará hasta el 30 de junio de 2027, según reportó el cuadro colchonero en su sitio web.

Chinchilla, de 24 años, jugó con Suva Sports, Arenal de Coronado, AD Moravia, CODEA Alajuela y Alajuelense.

En 2021 se convirtió en legionaria al militar con el Glasgow City, club con el que ya ha disputado la UEFA Women’s Champions League y consiguió el premio a mejor jugadora de la liga escocesa en 2022.

Posteriormente jugó con el Pachuca de México y desde 2024 hasta la actualidad ha jugado en el conjunto ruso del Zenit.



En cuanto a su trayectoria en Selección, Chinchilla debutó con 17 años de edad y desde entonces ha sido indiscutible en el combinado nacional.



"Antes de sellar su firma en su nuevo contrato, la futbolista costarricense se sometió al pertinente reconocimiento médico en la Unidad de Medicina Deportiva de Vithas I Invictum", comunicó el equipo español.

