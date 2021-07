Goleadora Karla Villlalobos anuncia su retiro del fútbol

La goleadora histórica del fútbol femenino, Karla Villalobos, decidió colgar los tacos luego de 20 años de carrera deportiva y decenas de festejos.



Así lo anunció en redes sociales la propia jugadora, quien jugó con Herediano la última campaña.

“No sé con qué palabras despedirme para algo que traigo años, sé que tomar una decisión como esta duele, pero de eso se trata la vida, de tomar decisiones y tomar nuevos retos”, indicó la atacante.

Villalobos, de 35 años, es la máxima bombardera del fútbol femenino con 347 goles en Primera División y 374 en su carrera deportiva.

La futbolista agradeció a todos los clubes en los que pudo jugar.

“Agradezco infinitas a los clubes que me abrieron las puertas y también a los que se me acercaron y no pude llegar, a cada jugadora que a lo largo de este camino crucé tanto como compañera como rival, aprendí mucho y valoré mucho”, agrega la publicación.

La delantera tuvo bastante recorrido en Selección Nacional y en la memoria de los ticos quedará para siempre la anotación del empate ante la República de Corea en el Mundial de la FIFA 2015.