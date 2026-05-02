Fuertes vientos ocasionan daños en el estadio de Puente Piedra en Grecia

Los fuertes vientos y las lluvias que se presentaron en horas de la tarde de este sábado ocasionaron daños en el estadio de Puente Piedra en Grecia, sede del Sporting FC.

La afectación en el estadio provocó la suspensión del partido de la Primera División Femenina entre Sporting FC ante Moravia programado para las 3 p. m.

“Se suspende el juego de Sporting FC vs AD Moravia, esto debido a que el mal clima ocasionó la caída de parte de la infraestructura del Estadio Puente Piedra en Grecia.

“La reprogramación del compromiso se informará oportunamente”, mencionó la Unifut.

En imágenes publicadas por el medio Ascenso Total, se puede ver cómo se desprendió una parte de la malla que bordea la gramilla sintética, así como algunos rótulos y latas del estadio.

Según este medio, afortunadamente ninguna persona presente salió herida o afectada, solo daños materiales.

Teletica.com consultó al departamento de prensa de Sporting FC pero aún no se tiene el recuento total de los daños.



