Fútbol Femenino
Estos son los equipos que estarán en el 'Final Four' del fútbol femenino
El Torneo de Clausura 2026 entra en su etapa de definiciones.
El fútbol femenino entrará en la recta final a partir de este lunes con el desarrollo del “Final Four”.
Este lunes se jugarán los primeros dos partidos en el estadio Nicolás Masís, en Escazú.
Los partidos:
Saprissa FF vs Sporting: 4 p. m.
Alajuelense vs. Dimas Escazú: 8 p. m.
Los clubes que triunfen se verán las caras el viernes 15 de mayo, a las 8 p. m., en el mismo estadio en el juego por el título.
Hay que recordar la supremacía manuda en el fútbol femenino al ganar los últimos nueve torneos de manera consecutiva.