Estos son los equipos que estarán en el 'Final Four' del fútbol femenino

El fútbol femenino entrará en la recta final a partir de este lunes con el desarrollo del “Final Four”.

Este lunes se jugarán los primeros dos partidos en el estadio Nicolás Masís, en Escazú.

Los partidos:

Saprissa FF vs Sporting: 4 p. m.

Alajuelense vs. Dimas Escazú: 8 p. m.

Los clubes que triunfen se verán las caras el viernes 15 de mayo, a las 8 p. m., en el mismo estadio en el juego por el título.

Hay que recordar la supremacía manuda en el fútbol femenino al ganar los últimos nueve torneos de manera consecutiva.