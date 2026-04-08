Esto es lo que necesita la Sele Femenina para avanzar a la siguiente fase de la eliminatoria





La Selección Femenina saltará a la cancha este viernes para medirse ante Islas Caimán en el penúltimo partido de la primera fase del clasificatorio de la Concacaf rumbo al Mundial 2027.

Actualmente, la Tricolor ocupa el segundo lugar del grupo C con dos victorias en igual número de partidos.

Las ticas están justo por debajo de Guatemala en la clasificación pues las chapinas suman nueve puntos, pero tienen un partido más.

Las ticas asegurarán su lugar en la siguiente ronda si consiguen victorias ante las Islas Caimán este viernes y Guatemala el próximo sábado 18 de abril.

Un empate frente a Guatemala también podría darles el primer lugar si se acompaña de un mejor criterio de desempate.

Por su parte, las chapinas se dejan el primer lugar del grupo si Costa Rica no logra derrotar a las Islas Caimán. De lo contrario, Guatemala necesitará una victoria, o un empate dependiendo de la diferencia de goles, ante la Sele Femenina el 18 de abril.

Bermudas, Granada y las Islas Caimán ya están eliminadas.

“Nunca ganamos un juego antes de empezarlo. Y si está un día que quieren cerrar y ponen un bus atrás y nada entra. Y así es fútbol, hay gente que gana defendiendo, hay gente que pierde defendiendo.

“Pero tenemos que estar muy concentradas y tenemos que estar con un objetivo de superarlas en lo que estamos trabajando, los entrenamientos, todo esto, para que sea un buen resultado para nosotras”, explicó la entrenadora Lindsay Camila en entrevista con Teletica.com.

​La estratega mencionó que ya tiene bien estudiado a Islas Caimán, el rival del próximo viernes.

“Existe un desorden ordenado. Es un poco su plan de juego no dejar que jueguen, pero a veces están con línea de cinco, a veces con línea de cuatro, entonces ya estamos trabajando para saber cómo infiltrar estas líneas y saber llegar en el marco adversario”, indicó Camila.

Solo los primeros lugares de cada uno de los grupos avanzarán al Clasificatorio Final del Mundial 2027 que tendrá como protagonistas a las ocho mejores selecciones del área encabezadas por las potencias de Estados Unidos y Canadá.

La competencia comienza en la fase de cuartos de final, después un play-in, semifinales, un partido por el tercer lugar y la gran final. Para determinar los enfrentamientos de cuartos de final y el camino de cada equipo hacia la final, Concacaf clasificará a los equipos del 1 al 8 según el ranking FIFA, de modo que el equipo mejor clasificado se enfrentará al peor clasificado.

Al término de los cuartos de final, las cuatro ganadoras se clasificarán para las semifinales y asegurarán su lugar en el Mundial de Brasil 2027, mientras que las cuatro perdedoras deberán enfrentarse en un Play-In, de la que saldrán los dos equipos ganadores que lucharán por una plaza en un repechaje intercontinental de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

Costa Rica enfrentará a Islas Caimán este viernes a las 6 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto, las entradas ya están disponibles en specialticket.com.



