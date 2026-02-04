Este viernes regresan las emociones del fútbol femenino

Tras un nuevo título de las leonas de Alajuelense, este viernes regresarán las emociones del campeonato nacional del fútbol femenino.

El torneo se mantendrá exactamente igual que el pasado, con la presencia de ocho equipos y con las rojinegras como el﻿ principal rival a vencer.

Para esta primera fecha, las encargadas de abrir el certamen será Saprissa ante el equipo de Chorotega.

Este partido será este viernes 6 de febrero a las 7 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.

Las moradas firmaron a tres futbolistas de peso como lo es la panameña Yomira Pinzón, quien regresa al equipo, así como a lateral derecha Daniela Cruz, la volante Jimena González y la delantera Catalina Estrada.

Con esto esperan competir nuevamente en lo más alto del torneo.

Para el sábado 7 de febrero Moravia recibirá a las nueve veces campeonas nacionales, las leonas de Alajuelense, a las 3:30 p. m. en el estadio Pipilo Umaña.

Mientras que para el domingo a la 1 p. m. Herediano recibirá a Sporting FC en el estadio Carlos Alvarado y a las 2 p. m., Dimas Escazú ante Municipal Pococí en el estadio Nicolás Macís.



