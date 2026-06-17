Este es el nuevo rol de Ricardo Blanco tras su salida del Saprissa

El Deportivo Saprissa anunció el próximo paso en la carrera deportiva de Ricardo Blanco.

Tras quedar fuera del primer equipo por decisión del club, Blanco, de 37 años, decidió decir adiós al fútbol para asumir el nuevo papel como entrenador del equipo femenino del Saprissa.

De esta manera, el jugador, quien ya tuvo experiencia dirigiendo equipos menores del club, ahora tendrá su debut en los banquillos con las moradas, que buscarán el bicampeonato nacional.

Blanco debutará este mismo domingo 21 de junio ante Alajuelense en el primer partido de la serie clasificatoria para representar a Costa Rica en los torneos internacionales femeninos.