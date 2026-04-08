"Estamos al 40% de lo que yo quiero ver": Lindsay Camila revela el verdadero estado de la Sele Femenina

La Selección Femenina se alista para sus últimos dos partidos de la primera fase de la eliminatoria mundialista rumbo al ﻿Mundial Brasil 2027. ﻿

La Tricolor se medirá este viernes a Islas Caimán y el sábado 18 de abril a Guatemala, ambos en suelo costarricense y para acceder a la siguiente ronda deberá ganar ambos encuentros.

En entrevista con Teletica.com, la entrenadora brasileña Lindsay Camila admitió que si bien apenas suma cuatro partidos al frente de la Tricolor, aún le falta mucho para estar en el nivel que ella quiere y asegura que están en un 40%.

“Bueno, en realidad ya mejoramos mucho buscando el gol. Lo que necesitamos ser más efectivas bajo el arco. Marcamos buenos goles contra Bermudas, contra Granada nos fue bien. Contra Brasil yo estaba buscando números, nunca habíamos hecho gol en Brasil antes tras cuatro o cinco partidos contra ellas, si no me equivoco, así fue que nosotras logramos marcar. Este es el objetivo, buscar hacer gol, buscar jugar más adelante. Estamos quizá a 30 o 40% de lo que quiero yo”, destacó la entrenadora.

Eso sí, fiel a su exigencia, Camila sí indicó que se ha evolucionado mucho en su juego y quedó demostrado en el fogueo ante Brasil.

“En algún momento estuvimos más cerca del tercero que Brasil del cuarto. Claro que Brasil es Brasil, tiene a sus individuales, tiene a sus jugadoras, pero estamos dañando más a ellas con más objetividad. Pero vimos que no nos podemos relajar, no podemos dejar un segundo sin nuestra concentración total. Y después ya nos vamos para Bermudas, que sabemos que podemos hacer gol en oponentes fuertes, entonces impusimos nuestro juego y ahora contra estos próximos juegos, ya sabemos quién somos y qué podemos hacer”, destacó la estratega.

Pero, en ¿qué debe mejorar la Femenina? La brasileña fue enfática en su respuesta.

“Yo pienso que todavía hay muchas cosas a ganar, a aprender, a crecer. Y estos juegos eliminatorios o estos fogueos como el de Brasil y nos permiten soñar y saber que podemos hacer más”, destacó.

Costa Rica viene de golear 0-8 a Bermuda por la eliminatoria y ahora vendrá el turno de Islas Caimán el viernes 10 de abril a las 6 p. m. en el Morera Soto, mientras que se medirá a Guatemala el sábado 18 de abril en el Estadio Nacional a las 6 p. m.



