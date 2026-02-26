Entrenadora de la Sele Femenina: "Yo juego mucho más rápido, mucho más adelante"
La Tricolor enfrentará este viernes a Brasil en un amistoso y luego pensará en la eliminatoria ante Bermudas.
Con apenas tres meses en el país, la entrenadora de la Selección Nacional, Lindsay Camila, espera ver ya pulida su idea de juego, una idea que asegura es mucho más ofensiva y pensando en el ataque.
Pese a que ya tuvo su debut al frente de la Tricolor, aquel compromiso ante Granada como visitante, consiguió un triunfo 2-1 para comenzar la eliminatoria con el pie derecho.
Ahora, ya con tres meses de trabajo, Camila tendrá un reto mayúsculo con un primer amistoso ante Brasil este viernes en el Morera Soto y luego un segundo partido como visitante ante Bermudas el próximo 3 de marzo.
La entrenadora atendió a Teletica.com y asegura que ella quiere una selección más ofensiva: “Yo juego mucho más rápido, mucho más adelante”.
Además, invita a la afición a acercarse al amistoso ante las brasileñas, una oportunidad única para ver una selección top 6 del mundo.
-El primer amistoso será de lujo este próximo viernes 27 de febrero ante la selección de Brasil. ¿Cómo lo vive usted, una brasileña enfrentando a su propia selección? Usted estuvo ahí, como dicen, trabajando con ellas. ¿Cómo siente ese partido? ¿Qué tan especial será para usted?
Bueno, es un juego. Como ha dicho, es un entrenamiento de lujo, porque ante un juego de eliminatoria, poder jugar contra uno de los mejores del mundo que ha jugado una final olímpica, entonces es para enseñar a la gente, a los ticos, que tenemos un pensamiento de ir lejos, de jugar contra los grandes, de que seamos una selección grande, porque somos grandes; solo nos falta empezar a jugar todos los juegos con mentalidad de ser grandes, porque ya estuvimos en dos Copas del Mundo Femeninas y pienso que podemos hacer más que solo estar en la Copa del Mundo.
"Primer objetivo: pasar esta primera fase eliminatoria. Segundo objetivo: clasificarnos para la Copa del Mundo y ganar juegos para pasar a segunda fase".
-Brasil, precisamente, ¿será ese parámetro para esa segunda etapa de la eliminatoria?, porque sabemos que estarán Estados Unidos, Canadá, México... Jamaica, por ahí Panamá, que son tal vez de un nivel muy similar
Sí, sí. Mira, Brasil ha jugado contra Jamaica en la Copa del Mundo y tuvo un gran resultado. Entonces hay que comprender que no es tan sencillo jugar las eliminatorias y, además, nos tocará, si pasamos y ganamos todos los juegos, nos tocará jugar contra Jamaica. Entonces ya es un ejemplo de lo que vamos a tener en las eliminatorias para calificarnos y también lo que va a ser en la Copa del Mundo.
Entonces, todo este juego, este amistoso, este fogueo, es algo que nos va a permitir saber cómo estamos y dónde vamos a hacerlo.
—¿Qué podemos esperar de la selección sabiendo que solo unos días después se va a tener esa segunda parada eliminatoria que será Bermudas?
Puede esperar un 100% de nosotros. Una selección 100%, porque estamos planeando, si pensamos en juegos, que sea antes del juego ante Brasil, porque en las cargas, cuando trabajamos, ponemos un número exacto de kilometraje de sprints, todo esto para el juego principal.
Entonces, si pensamos en eso de carga, es lo perfecto, y si pensamos en eliminatorias y Copa del Mundo, muchas veces son dos juegos cerca. Hay que ganar los dos. No estoy diciendo que vamos a ganar sí o sí los dos partidos. Lo primero, lo segundo: tenemos que jugar, vamos a jugar mucho para ganar, pero lo primero es que tenemos que dar 100% para que lo segundo sea tan bueno.
-Viene Bermudas. ¿Que qué tan difícil ha sido el análisis? ¿No sé si de repente le ha costado conseguir información?
No, porque ellos jugaron dos juegos. Entonces tenemos los juegos que en la plataforma de Wyscout los suben por la Concacaf. Porque Granada no teníamos nada de ellos, como hacía 3 años, desde la última eliminatoria no tenía nada. Entonces llegamos, imaginábamos un equipo X y jugó en equipo Y, entonces se cambió todo, pero Bermudas ahora ya sabemos cómo van a jugar.
—Claramente, Costa Rica es favorita en esta primera fase de la eliminatoria, ¿pero cómo estamos para ya dar ese siguiente paso para enfrentarnos ya a lo más difícil de la eliminatoria?
Bueno, otra vez tenemos que ganar todos los juegos primero para pensar en el segundo. Pero claro, siempre estamos pensando en muchas posibilidades. Lo que estamos intentando hacer acá es poner un equipo que juegue más objetivamente, que juegue más directo, que sea un juego asociativo, y ya vamos a buscar. Es algo que estoy intentando atraer a las jugadoras: no necesitamos estar jugando en nuestra zona defensiva, porque más cerca del marco, más peligro para nosotros; más lejos de nuestro marco, mejor para nosotros e intentar atacar, entonces, un cambio de modelo de juego que buscamos jugar directo. Buscamos tirar más veces a gol, buscamos jugar ofensivamente porque, como ha dicho antes, tenemos jugadoras muy buenas.
Las nacionales y nuestras legionarias son jugadoras que son rápidas, que físicamente están bien y con ellas podemos llegar más rápido y más ofensivamente.
—¿Le interpretó una selección con una vocación más ofensiva a lo que veníamos haciendo?
Sí, eso es. Cuando llego, yo intenté no mirar muchos juegos de la selección para no viciar mis ojos, para ver a todas las jugadoras de cero. Entonces, todas las jugadoras que están convocadas, que estuvieron convocadas, yo las vi jugando en sus clubes y en esos entrenamientos. Entonces, para que no pudiera tener ningún vicio de otros, de otras maneras de jugar.
No sé si me lo explico bien, porque me gusta, porque muchas veces va a tener uno, dos cambios de posición. Entonces lo que digo es que a veces voy a tener que hacer cambios, pero no porque ya lo vi antes o porque lo hacían. Lo preguntan las jugadoras si voy a hacer lo mismo.
Pero también hay que decir que Amelia y Beni hicieron un trabajo muy bueno. No podemos olvidar que estoy tomando un equipo que ha sido muy bien trabajado, que ya ha estado en dos Copas del Mundo. Entonces no podemos decir que todo eso fue malo.
-¿Qué tantos cambios hizo de ese proceso que traía Beni Rubido por casi dos años completos?
Para lo mío, sí hay 100% mío. Yo juego mucho más rápido, mucho más adelante, mucho más en bloque alto. Intentamos tener más intensidad y cambiamos. No vamos a jugar apenas con un movimiento. Son como 4-2-3-1 y hacer una marcación 4-4-2. Ahora, para Brasil, tenemos que cambiar porque Brasil tiene una salida de bola diferente. Entonces vamos a adaptar, no adaptarnos. Entonces no es que tenemos un sistema de juego que va a ser siempre lo mismo, es que los oponentes nos obligan a cambiar.
-¿La Selección pecaba mucho de la falta de novedad?
Tal vez, quizá, no. No puedo juzgar, pero lo que puedo decir en mi opinión es que para mí yo hoy soy de la selección, pero mañana no sé. Las jugadoras lo mismo no tienen que pensar "soy jugadora de la selección, estoy bien". En la selección están las mejores. Sea de 37 años, o sea con 17. Lo que voy a intentar siempre es buscar a las mejores en su momento.
-Le interpreto entonces que veremos tal vez un poco más de ese sello personal de Lincsay, pues en el anterior juego usted tenía muy pocas semanas de estar por acá...
Sí, sí, yo pienso que sí. Bueno, lo otro, entrenamos, tuvimos la suerte de tener siete entrenamientos antes de los primeros juegos. Para este vamos a tener solo cuatro o cinco, pero también ya saben cómo juego, ya lo sabe.
- Priscila Chinchilla, Sheika Scott, Melissa Herrera, María Paula Salas... ¿Estamos ante uno de los mejores momentos del fútbol femenino a nivel individual, por el talento que estamos exportando?
Totalmente de acuerdo. Son jugadoras fuertes físicamente, jugadoras rápidas; estamos con una selección que se está desarrollando muy bien porque están jugando en ligas muy fuertes, contra futbolistas que vamos a jugar ahora el viernes, por ejemplo. Entonces eso les va a permitir poner a prueba todas esas habilidades individuales ahora juntas.
—¿Cómo aprovechar eso y potenciar a las más jóvenes para que también den ese salto al exterior?
Sí, es muy importante que las jugadoras jueguen fuera del país, pero también me encantaría mirar un poco. No estoy culpando a los equipos, pero me encantaría ver que sea más profesional. Porque mirá, un jugador profesional está tres horas en el club, pero no son solo esas tres horas que contó. Tiene que descansar bien, tiene que comer bien, tiene que dormir, tiene que tener una rutina de jugador profesional y eso queremos buscar un poco más con las jugadoras para que podamos tener un torneo más atractivo para promocionar. Sabes, para que la selección también vaya bien, necesitamos que los clubes estén bien y las jóvenes que quieren salir y jugar afuera de los países también hay que buscarlas, porque claro, todos queremos jugar una Champions League, todos queremos estar donde están los mejores, entonces. También no podemos olvidar que en 2031 buscamos ser sede de un Mundial y qué podemos hacer para recibir bien, para así de bien ya pensar en los más jóvenes, ya pensar en el profesionalismo, ya pensar en esto desde ahora para que cuando llegue el 2031 ya podamos estar más estructurados, estar mejor en estas partes.
-En estos tres meses que llevamos acá, ¿cuáles son los aspectos que nos urge más mejorar en el fútbol femenino?
Si mañana todos los equipos pueden pagar a sus jugadoras para hacer solo esto, te aseguro que se puede mejorar. Y no digo cifras millonarias, yo no digo un sueldo como los hombres; es pagarles 100% para hacer solo esto. Te puedo decir que mejoraríamos la liga en un 1.000% porque, puede sonar malo lo que voy a decir, pero yo ya entrené hombres y entreno mujeres.
Los hombres tienen un fútbol muy acostumbrado, entonces ya desde pequeños lo saben. Cómo hacer, ya ha pasado por muchos entrenadores, diferentes, pero las mujeres son mucho más dedicadas y apasionadas. La parte buena es que les decís "tenés que pasar por esta puerta" y te va a pasar diez veces. A los hombres se les dice que tienen que pasar por esta puerta; van a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás y después quizá lo pasan.
Tácticamente, son mucho más disciplinadas las mujeres porque los hombres ya los conocen, ya lo tienes. Nosotras las mujeres, somos mucho más detallistas.
—¿No sé si siente que hay más presión al ver que la Selección Nacional Masculina no pudo clasificar al Mundial; hoy tal vez se les mete un poquito más de presión y no solo por parte de la Federación, sino por los medios y la afición?
Sí, en la parte buena y la mala. La buena es que la atención ahora es para nosotros, para una Copa del Mundo, ahora solo para nosotros. Digo, porque los hombres ahora comienzan otro ciclo mundialista, entonces lo bueno es que se van a enfocar mucho más en nosotras, pero la mala es la presión que nosotras mismas y yo misma me pongo y también la afición, que bueno, si no están los hombres, restan las mujeres, entonces que vayamos por ellas, que vayamos este viernes a las 7 p. m. en Morera Soto a apoyarnos. Esta presión se puede sentir, que si vamos bien ya se puede ver o que podemos hacer algo mejor.
-¿Qué tan difícil es cambiar la estructura de la selección femenina que tenía varios años bajo una idea de juego?
Tal vez es bueno y malo otra vez, porque la parte que no es tan buena es que no podemos estar cómodas. No tenemos derecho a estar cómodas en las cosas. Es decir, decir eso de que yo soy jugadora de selección no existe porque nada va bien si nos quedamos en una zona de confort.
Entonces, como he dicho, tenemos que tener una columna vertebral, pero también que las jugadoras lo sepan, que, oye, tengo que moverme, tengo que estar bien, tengo que estar siempre jugando para que sea convocada.
—Bueno, finalmente, invitemos a la gente que vaya al partido, invitemos a la gente a que. A que vea si ese partido será amistoso contra una potencia como es Brasil. Y también que puede observar, no solo de la selección nacional, sino también del rival que van a tener enfrente.
Sí, bueno. Invitados a comprar su boleto para este viernes a las 7 p. m. en la Morera Soto. Será un juego diferente. Una Costa Rica que va a buscar jugar ante Brasil, que es un equipo muy conocido.
Pero yo puedo vender que vamos a buscar lo mejor, yo puedo vender, que vamos a buscar ese objetivo, buscar a jugar bien. No hay nada más lindo que ver a la afición apasionada, a la afición en el estadio, y tener esta oportunidad acá con la Sele es un sueño.
—Se encontraron un buen lugar como lo es el Morera Soto, donde el público responde...
Sí, el acceso es muy sencillo. Hay muchos sitios a comer antes de llegar. Es viernes, pueden ir con sus novias o novios, con la familia; es un juego muy bonito.