Entrenadora de la Sele Femenina reconoce las dificultades para analizar a Granada

La entrenadora de la Selección Nacional Femenina, Lindsay Camila, ofreció sus impresiones previo al debut de Costa Rica ante Granada, en el primer partido de la eliminatoria rumbo al Mundial 2027. La estratega brasileña profundizó en las ausencias, el análisis del rival, el talento nacional y los ajustes tácticos que implementa en sus primeros días al mando.

Ausencia de goleadoras y proceso en construcción

Camila reconoció que es una “pena” no contar con algunas de las goleadoras habituales, aunque subrayó que el grupo se encuentra en una etapa inicial de trabajo.



“Como estamos empezando, no puedo decir que va a cambiar mucho. Estamos iniciando con los modelos de juego y los entrenamientos. Espero que en la próxima fecha FIFA podamos contar con ellas”, afirmó.

Dificultad para analizar al rival.

La entrenadora admitió que, hasta el momento, no han logrado obtener información suficiente de Granada, lo que complica el análisis previo al encuentro.



“Buscamos en muchos medios y sitios, pero no encontramos casi nada. Sabemos que tiene una jugadora universitaria en Estados Unidos y otra en la segunda división de Inglaterra, pero vamos prácticamente con los ojos cerrados”.

Talento costarricense y proyección mundialista.

Camila destacó la calidad de las futbolistas ticas y la rápida adaptación a sus ideas.



“Tienen mucho talento, son muy inteligentes y comprenden lo que les pedimos. Técnicamente han mostrado una evolución muy buena. Tenemos jugadoras rápidas y con estilos muy variados”.

La estratega aseguró que el equipo iniciará su camino mundialista con ilusión:



“Vamos a buscar algo muy bonito, trabajar mucho para lograr nuestro objetivo: la Copa del Mundo”.

Mensaje para el primer duelo eliminatorio.

De cara al debut, la entrenadora fue clara con las exigencias hacia sus jugadoras:



“Jugar con ganas, dar el máximo y hacer lo que saben hacer. Respetar siempre al oponente, sea fuerte o flojo, y mantener nuestra idea y nuestro objetivo”.

La importancia de empezar con buen resultado.

Consultada sobre el valor de iniciar con triunfo, Camila recordó experiencias del fútbol brasileño:



“La primera fecha es un camión: muy fuerte y muy pesado. El primer juego dice casi todo de cómo será el torneo. No hay otro resultado que no sea ganar”.

Adaptación al nuevo modelo de juego.

Finalmente, Camila explicó cómo el grupo ha respondido a su metodología, inspirada en su experiencia en Europa y Sudamérica.



“Son muy inteligentes, comprenden rápido. Aunque al principio no teníamos a todas, hemos visto cosas muy buenas. Nos gusta jugar más vertical, más objetivo, y ajustar la posesión para llevar la bola al campo adversario”.



A pesar del poco tiempo de trabajo por tratarse de fecha FIFA, destacó avances importantes:



“Estamos ganando mucho tiempo con los entrenamientos que tenemos”.



