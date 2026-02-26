Entrenadora de la Sele Femenina asume presión tras fracaso del equipo masculino en camino mundialista

La selección masculina fracasó en su objetivo de clasificar al Mundial 2026, de ahí que ahora todas las miradas y el esfuerzo de la Federación Costarricense de Fútbol pasen a la Selección Femenina.

La Tricolor Femenina, dirigida por la brasileña Lindsay Camila, se encuentra en plena eliminatoria, por lo que ahora surge la pregunta de si hay mayor presión para las jugadoras y el cuerpo técnico por amarrar un Mundial más.

La entrenadora Camila no evadió que esto ocurra, pues desde el seno de la Fedefútbol no quieren sumar otro fracaso mundialista mayor.

“Sí, en la parte buena y la mala. La buena es que la atención ahora es para nosotros, para una Copa del Mundo, ahora solo para nosotros. Digo, porque los hombres ahora comienzan otro ciclo mundialista, entonces lo bueno es que se van a enfocar mucho más en nosotras, pero la mala es la presión que nosotras mismas y yo misma me pongo y también la afición, que, bueno, si no están los hombres, restan las mujeres, entonces que vayamos por ellas, que vayamos este viernes a las 7 p. m. en Morera Soto a apoyarnos. Esta presión se puede sentir, que si vamos bien ya se puede ver o que podemos hacer algo mejor”, declaró la entrenadora en entrevista con Teletica.com.

Pese a que ahora se está clasificando más en menores, la federación no quiere otro fracaso a nivel de selección mayor, pues esto claramente también es perder parte de los premios que FIFA otorga a los clasificados al Mundial y que ayuda al desarrollo de las Ligas.

Además, recordemos que Costa Rica será sede junto a Jamaica, México y Estados Unidos del Mundial 2031, por lo que desde ya se quiere contar con mayor experiencia mundialista.

La Sele Femenina enfrentará a Brasil este viernes a las 7 p. m. en un fogueo de lujo justo antes del segundo juego de la eliminatoria mundialista.

Luego viajarán hacia Bermudas para enfrentar el segundo juego eliminatorio en el Dame Flora Duffy National Sports Centre, a las 5 p.m. (hora de Costa Rica), por la segunda jornada eliminatoria.



