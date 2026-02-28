Entre autocrítica y ambición mundialista: la reacción de Lindsay Camila tras el 2-5 ante Brasil

La Selección Femenina sufrió este viernes una dura derrota 2-5 ante Brasil en un partido amistoso disputado a solo tres días de iniciar la eliminatoria ante Bermudas, un compromiso clave en el camino internacional del combinado nacional.

El fogueo ante la potencia sudamericana dejó lecciones importantes, pero también preocupación, tanto por el resultado como por algunos aspectos futbolísticos y físicos del equipo.

Autocrítica y llamado al coraje.

La entrenadora Lindsay Camila no ocultó su molestia tras el compromiso y fue enfática en su análisis.

“Estoy muy enojada. En la primera parte tenemos que estar mejor, tenemos que tener coraje. Si lo creemos, podemos hacerlo”, afirmó la estratega a Teletica Deportes.

Camila recordó que Brasil, vigente subcampeón olímpico tras obtener la medalla de plata en los últimos Juegos Olímpicos, representa una referencia de alto nivel mundial. Sin embargo, considera que estos fogueos son necesarios si se quiere aspirar a una Copa del Mundo.

“No importa cuántas veces juguemos partidos así, vamos a intentar. Un día vamos a ganar. Trabajar para llegar a una Copa del Mundo es el objetivo”, subrayó.

Cambio de actitud en el complemento.

Consultada sobre la mejoría en la segunda mitad, la entrenadora señaló que el cambio pasó por la mentalidad.

“Tenemos que creer. Si no creemos, no va a pasar. Me da igual quién sea el rival, tenemos que jugar adelante, intentar marcar, ser activas y objetivas”, expresó.

Camila destacó que en el primer tiempo el equipo generó dos oportunidades claras que pudieron cambiar el rumbo del partido. “Si hacemos esas dos ocasiones, el juego sería otro”, añadió.

Preocupación por María Paula Coto.

Uno de los puntos que encendió las alarmas fue la situación de María Paula Coto, quien dejó preocupación tras el encuentro.

La entrenadora confirmó que la jugadora salió consciente y acompañada por su familia y por la fisioterapeuta del equipo, Ana Saray, aunque indicó que aún no cuenta con un diagnóstico definitivo.

Teletica.com preguntó por el estado de la tica, pues este mismo sábado hicieron el viaje en dos grupos rumbo a Bermudas, aunque aún no hay un parte oficial.

Errores puntuales y desconcentraciones.

Sobre lo que no le gustó del plantel, Camila fue clara: la falta de concentración en momentos específicos del partido.

“En juegos así tenemos que estar conectadas al 100%. No podemos desconcentrarnos. Un equipo rápido como Brasil no te da tiempo”, señaló.

La estratega hizo énfasis en los goles recibidos en momentos en los que el equipo no estaba completamente organizado, especialmente el primero y el último tanto del compromiso.

Ahora, la Selección Femenina deberá pasar la página rápidamente y enfocarse en el duelo eliminatorio ante Bermudas, donde el margen de error será mínimo y la exigencia mental deberá estar a la altura del reto.



