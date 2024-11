El fútbol femenino tico se cae a pedazos

Este martes el fútbol femenino costarricense tuvo uno de sus golpes más difíciles en los últimos años.

Una cada vez más debilitada Primera División Femenina decidió expulsar a dos equipos: Municipal Pérez Zeledón-Desamparados y Tsunami Azul.

El primero, por no contar con la cantidad mínima disponible de las jugadoras (16); mientras que el segundo, por no pagar multas y la no presentación a un partido.

Todo llega justo cuando unos meses atrás se amenazó con terminar el torneo, pues varios clubes no tenían los recursos para continuar.

El caos estalló en la Liga Femenina y diversas voces reaccionaron con rabia y tristeza ante el futuro poco alentador que se percibe.

Mónica Malavassi: “Esto es una crisis”.

La exjugadora y analista asegura que el fútbol femenino vive tiempos muy oscuros y que de no reformarse sufrirá a futuro consecuencias que podrían ser devastadoras para el poco crecimiento que se tenía.

“Es triste lo que está pasando. Se está cayendo a pedazos, pero tampoco sorprende, cómo venía la cosa, y no se han hecho cambios importantes, creo que los clubes del fútbol femenino van más allá que solo dinero, no es solo de recursos, también es de interés y organización. Que en un mismo día se expulse a dos equipos, esto es crisis ya y más lo que pasó meses atrás”, indicó.

Además, añadió que lo mejor sería quedarse con solo seis o siete equipos en la máxima categoría antes que subir a dos más y completar los ocho cupos para la próxima campaña.

“Yo pensaría que queden con siete o seis, es un tema de cantidad, es de calidad, si no están pudiendo hacer frente haciendo un requerimiento a los torneos, cada vez más les cuesta a los clubes femeninos lograr mantenerse ahora que cuando comenzaron, pues, no tenían tantas obligaciones”.

Y explicó que “lo que más se perjudica es la afectación a la reputación y credibilidad del campeonato para los ojos de potenciales patrocinadores y hasta el mismo sistema puede ir en contra, hay que hacer cambios”.

​Jacqueline Álvarez: “Si esto sigue no vamos a ningún lado”.

La exgoleadora, exseleccionada nacional y dedicada del actual torneo fue directo a la organización de la Uniffut, como uno de los grandes culpables, aunque admite que también abarca a otros personajes.

“Creo que hay una presidenta que no quiere dar la cara, no quiere enfrentar la situación, un comunicado no soluciona nada, si no qué explique qué quiere ella para el fútbol femenino.

“Con todo respeto, creo que no nos representa y ya empezamos mal. Ocupamos a alguien agresivo en el sentido de que nos respalde y defienda el fútbol femenino”, comenzó diciendo.

También achacó otra parte de la culpa a los dirigentes que poco le dan el apoyo debido al fútbol femenino, pues a su criterio, a muchos no les interesa o “no se muerden” como popularmente se dice.

“También hay machismo. Hombres y dirigentes que están en el fútbol masculino que no les interesa luchar por el fútbol femenino, no es que nos paguen igual, pero radica en el apoyo. Cuando estuve en Heredia no había ni para los viáticos y cuando pudo conseguir un patrocinador para el fútbol femenino, sabe qué hicieron, un dirigente llamó para que patrocinaran al equipo masculino y quitarnos el patrocinador a nosotras”.

Otro de los pecados para Álvarez es la falta de planificación en la estructura de la Uniffut.

Falta de planificación, creo que Uniffut no debería permitir que entre cualquiera a la liga. Que los clubes demuestren que tiene patrocinadores, jugadoras disponibles y canchas, no meter equipos a la libre, hoy no hay planificación. Tiene que haber una reestructuración, pero si esto sigue no vamos a ningún lado”, concluyó.

La exgoleadora también cree que lo mejor es quedarse con únicamente seis equipos en primera.

Teletica.com intentó hablar con la presidenta de la Uniffut, Jenny González, pero vía telefónica aseguró que no podía atendernos, pues, tenía un día complicado entre reuniones y que pronto habría un nuevo comunicado al respecto de todo lo que sucede alrededor de la liga.