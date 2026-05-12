Dimas acaba con la hegemonía de las Leonas y habrá nuevo campeón femenino

Por primera vez en nueve años, el fútbol femenino tendrá nuevo campeón.

En un partido caliente, Dimas Escazú logró parar la hegemonía de la Liga Deportiva Alajuelense y se impuso 1-0 en las semifinales a partido único, arrancándole el sueño a las leonas de 10 títulos consecutivos.

El único tanto del partido fue obra de Sara Buchanan al minuto 62 en un cobro de tiro libre que sorprendió a las rojinegras.

La Liga terminó perdiendo por expulsión a la portera Noelia Bermúdez, quien empujó a la jugadora María Fernanda Figueroa al intentar un saque de puerta.

El 1-0 se extendió y llegó el final de casi una década de jerarquía de las leonas, que terminaron muy calientes en el juego, pues hubo reclamos y pleitos una vez concluido el juego.

Ahora Dimas Escazú jugará la final ante Saprissa en el mismo estadio Nicolás Masís, sede de este Final Four.

Recordemos que los partidos de semifinales se realizaron a un único juego y en una sede definida con antelación.



