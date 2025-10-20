Costa Rica, junto a tres países, presenta candidatura para ser sede del Mundial Femenino 2031

Este lunes, Estados Unidos, junto a Costa Rica, México y Jamaica, presentaron la candidatura conjunta para albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031.

La propuesta cuenta con el respaldo de la Concacaf, con la intención de llevar el torneo a Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

“Unirnos a Estados Unidos, México y Jamaica en esta candidatura representa uno de los avances más positivos para el crecimiento del fútbol en nuestro país”, declaró Osael Maroto Martínez, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

El trabajo conjunto entre los países y la Concacaf busca fomentar el crecimiento del fútbol femenino en la región, impulsando el desarrollo de jugadoras, entrenadoras y una mejora en la infraestructura.

“El compromiso de nuestra Confederación con el fútbol femenino nunca ha sido tan fuerte, y ser sede de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031 aprovechará este impulso, inspirando a las futuras generaciones de jugadoras y aficionados en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe”, señaló Víctor Montagliani, presidente de la Concacaf y vicepresidente de la FIFA.

“La candidatura de For Now. For Next. se basa en una larga colaboración entre las federaciones y refleja el continuo auge del fútbol femenino a nivel mundial: el torneo de 2023 generó unos ingresos estimados de 570 millones de dólares, alcanzó los 2000 millones de espectadores y atrajo a 1,9 millones de aficionados a estadios de todo el mundo”, detalló la Fedefútbol.

La documentación oficial para participar en el proceso será presentada por Estados Unidos en noviembre, mientras que la FIFA dará a conocer la sede del torneo en abril de 2026.

“Al traer la Copa Mundial Femenina a Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, no solo creamos un momento inolvidable para atletas y aficionados, sino que también sentamos las bases para el crecimiento del fútbol femenino en todos los niveles y países”, concluyó JT Batson, director ejecutivo y secretario general de U.S. Soccer.

Costa Rica ya ha sido anfitriona de Copas Mundiales sub17 y sub20.



