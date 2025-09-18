Clásico femenino define el liderato

Este domingo, Alajuelense y Saprissa disputan mucho más que el clásico en el fútbol femenino: se juegan la cima del torneo.

Las manudas llegan en el primer lugar con 19 puntos, mientras que las moradas suman 17 unidades, siendo este el principal antecedente de cara a un partido clave por el liderato.

El encuentro será a las 11 a. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde las rojinegras han construido una fortaleza prácticamente inexpugnable.