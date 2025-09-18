Fútbol Femenino
Clásico femenino define el liderato
Alajuelense llega con 19 puntos y Saprissa la sigue con 17 unidades en el Torneo de Primera División Femenina
Este domingo, Alajuelense y Saprissa disputan mucho más que el clásico en el fútbol femenino: se juegan la cima del torneo.
Las manudas llegan en el primer lugar con 19 puntos, mientras que las moradas suman 17 unidades, siendo este el principal antecedente de cara a un partido clave por el liderato.
El encuentro será a las 11 a. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde las rojinegras han construido una fortaleza prácticamente inexpugnable.
“Creo que el partido refleja todo: se disputa el superliderato, la rivalidad, pues siempre queremos ganar esos clásicos y ojalá que podamos salir con el triunfo el fin de semana”, explicó el gerente manudo, Carlos Vela.