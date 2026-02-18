Carolina Venegas muestra cómo quedó su nariz tras su fractura nasal

La goleadora del Saprissa, Carolina Venegas, mostró en sus redes sociales una serie de placas que muestran cómo quedó su nariz tras sufrir una fractura nasal en el clásico femenino el fin de semana anterior.

Venegas sufrió una fractura de nariz el pasado viernes en el clásico ante Alajuelense, luego de recibir un codazo por parte de la volante Emilie Valenciano.

La rojinegra aseguró que nunca hubo intención en el golpe y se disculpó con la morada.

“Lamentablemente, después del golpe que recibí en el clásico nacional, los resultados de los estudios que me realizaron son que existen varias fracturas en el hueso nasal. A pesar de las fracturas, puedo respirar por la nariz, lo cual es muy positivo. Hemos tomado la decisión de no operar para estar el menor tiempo posible fuera de competencia deportiva y corregir la parte estética después. Por ahora, el otorrino acomodó manualmente lo que pudo y me puso una férula por 10 días”, publicó la jugadora.

Venegas afirma que estará fuera por unas semanas haciendo trabajo diferenciado.

“Me entristece no estar en la cancha con mis compañeras estas semanas, pero me ilusiona poder volver pronto”, indicó.

Además, agradeció a toda la gente su apoyo y preocupación, así como pidió dejar los ataques hacia la jugadora Emilie Valenciano.

“Me parece importante mencionar que los mensajes de odio hacia las jugadoras en redes sociales no van a resolver nada. Por favor, no promuevan negatividad ni odio. La rivalidad existe en la cancha y ahí se debe quedar”, sentenció.



