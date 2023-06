Carol Sánchez cuenta su historia al demostrar su inocencia tras una sanción por supuesto dopaje

La futbolista Carol Sánchez vivió semanas de tensión, presión y angustia. Hoy vuelve a ver hacia atrás y observa cómo el agua cruzó el puente. Ahora su sueño mundialista está vivo, más que nunca.

A veces en la vida hay muchos obstáculos para alcanzar un sueño y si no que lo diga Sánchez, a quien esta semana, el Tribunal Nacional de Dopaje decidió levantar la suspensión provisional que le tenía.

La futbolista había dado positivo en una prueba adversa por utilizar un diurético que utilizó como parte de un tratamiento médico por un trauma ocular.

Sin esa sanción puede perfectamente ser convocada por la Sele para el Mundial Femenino, siempre y cuando el cuerpo técnico así lo disponga.

A viva voz, así comparte su testimonio la futbolista de Sporting con Teletica.com y Teletica Radio.

—¿Cómo tomó la noticia del levantamiento de la suspensión?

Tomamos esta noticia con sentimientos encontrados, muy feliz y a la vez no, hace cuánto jugaron la final las chicas... y yo viéndola en las graderías, pero bueno... es en el momento en que se dio, no estaba para mí.

—¿Cómo vivió esos momentos de ver la final desde afuera?

Puedo decirles que como deportista es una de las cosas más difíciles que me ha pasado. Lo único que podía era hablar con ellas por mensajes, videos, ver los videos que subían, el movimiento que había. Sporting es una institución que nos ha apoyado mucho, hemos tenido dos finales y un campeonato de Copa, era algo que no me quería perder, también el retiro de una compañera fue bastante difícil.

Tuve personas importantes y me ayudaron a mantenerme, tuve la ayuda de mi psicológica y traté de no meterme mucho en redes sociales porque también había personas que no me mandaban mensajes positivos.

—¿Quién caminó con usted en este proceso difícil?

Han sido aficionados del fútbol femenino, han sido muy fieles, mi familia que ha estado ahí, la institución Sporting y mi psicóloga estuvieron en todo momento.

En muchos momentos estaba la presión que yo misma me metía por el estrés, por la ansiedad, yo tenía que estar fuerte y lo estuve. El mismo día que fui a la audiencia en la noche le conté a mi psicóloga todo el proceso y me dijo que yo era muy valienta por como había llevado todo. Le dije que qué increíble, cómo pasé todo esto, claro que lloraba y me cuestionaba, ahora en hora buena, ya pasó y ahora a seguir trabajando en lo que viene.

— ¿Cuando habla del retiro de una compañera se refiere a Shirley Cruz y con cuáles jugadoras ha hablado



Creo que eso es bastante importante, Daniela Cruz, Melissa Herrera, Priscilla Chinchilla, Raquel Rodríguez, siempre estuvieron ahí y muchas más. Siempre me preguntaban noticias, y esa parte era estresante para mí, pero ellas querían que hubiera una solución pronto,

Llegué a mi familia y les dije que no me preguntaran tanto, ellos sufrían esa parte más que yo, creo que lo pudimos llevar de la mano con mis compañeras de cuerpo técnico y colegas, me apoyaron como necesitaba. Llegar a una final y no poder jugar es bastante duro.

— ¿Amelia Valverde se ha comunicado con usted en estos días?

De parte de la Federación estuvieron cercanos y anuentes en la colaboración. El médico de la Selección estuvo en la audiencia y Amelia ha estado al tanto, en varias ocasiones, fueron hacer visitas a los entrenamientos, ella me preguntaba que si sabía algo, que cómo me sentía, que cualquier cosa se lo hiciera saber. Ella ahorita sabe, lo que estaba en mis manos, preparándome, ya lo hice.

—¿Esto de saber si está o no en la convocatoria del Mundial es otra prueba a su paciencia?



En ocasiones hablé con el preparador físico de la selección para mantenerme bien en la parte física, no es lo mismo entrenar en la cancha a entrenar solo, cada día que pasaba estaba en una cuenta regresiva, había un punto de desesperación. La primera semana no quise hacer absolutamente nada, luego hice caminatas, correr, bicicleta, pesas, trabajo aeróbico, trabajo anaeróbico, estuve bastante activa y ayer y hoy hice pruebas físicas y obtuve el resultado era el que quería.