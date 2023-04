Bernal Castillo sobre Sele Femenina: "Hay decisiones que no se tomaron a tiempo"

Por Adrián García | 13 de abril de 2023, 9:33 AM

El experimentado entrenador de Palmares femenino, Bernal Castillo, analizó en Teletica Deportes Radio la realidad que vive la Selección Nacional de Costa Rica previo al mundial de Australia – Nueva Zelanda 2023.

Tras los fogueos que tuvo la Tricolor contra Polonia y Escocia, Castillo expresó sus principales conclusiones del proceso que lleva la entrenadora Amelia Valverde con la Selección y, además, responsabilizó a las jugadoras y dirigentes por no tomar decisiones desde antes.

A continuación las principales frases de Castillo en el espacio de Teletica Radio:

Falta de decisiones.

“Es un poco preocupante lo de la Selección Femenina pero no de ahora, sino de hace un tiempo atrás. Hay decisiones que no se tomaron a tiempo, para 100 días creo que es una culpa compartida entre entrenadores, jugadoras y el confort que se ha manejado en la Selección. Para mí no es Selección de Costa Rica, hay jugadoras que alguna gente no ha visto”.

Futuro de Amelia antes del Mundial.

“Amelia no va a salir, llevaron a Édgar, lástima que no lo hicieron hace dos o cuatro años porque, al final, no hay que botar a la basura toda la experiencia de Amelia en todo lo que ha vivido. Hay que saber dónde llevarlo y encuadrarlo en una estructura nueva en el fútbol de Costa Rica”

Jugadoras que no quieren estar.

“Muchas jugadoras que no están ahí, renunciaron hace mucho tiempo a un microciclo de la Selección, porque ellas mismas lo dicen para qué van a ir, para que nos tengan de relleno y ya sabemos quiénes van a viajar. Si usted no cambia esa mentalidad, no va a haber competencia sana, no va a haber Selección. Ese es el problema más complicado que tenemos ahorita”

¿Es la Selección un grupo de amigas?

“Yo no sé si al final se convirtió en el grupo de amigas que tanto la gente dice, pero sí creo que se llegó a una zona de confort donde el 90% de esas jugadoras son prácticamente intocables de las listas de hace ocho años para acá”.

No solo Amelia es la culpable.

“La bola de nieve se hizo muy grande y no viene de tiempo de Amelia, don Carlos Avedissian en su momento pudo haber parado esa parte, a él le pasaron cosas durante el trayecto de su eliminatoria y al final siguió la línea Amelia”.

No quieren remover a Amelia en la Federación.

“En algún momento recuerdo que tuvimos una reunión los representantes de equipos, sin temor a decirlo, con Víctor Alfaro y Rodolfo Villalobos. Íbamos a solicitar unas cosas para los clubes y don Rodolfo nos dijo: 'si vienen por la cabeza de Amelia se pueden devolver, porque ella va a seguir'. A los representantes nos dio risa. Esto fue después de que no clasificamos para el Mundial de Francia”.

Jugadoras son responsables.

“Creo que si ellas apoyaron a Amelia, me dicen que no trabaja mal, el porcentaje (de responsabilidad) es muy alto para ellas. Ellas son las que están poniendo a Amelia contra la pared. También le puedo decir, que he escuchado a jugadoras venir y hablar de Amelia, pero ahí están y no le dicen nada a Amelia. Es un tema complicado”.

Mejorar el torneo local