Bernal Castillo, la mente detrás del título del Herediano

Bernal Castillo inicia sus días a las 3:30 a. m. y los termina a las 11 p. m. cumpliendo con sus obligaciones, divide sus labores diarias entre leyes y balones de fútbol.

Este Licenciado de profesión, quien labora para el Ministerio de Trabajo, es también el director técnico, que este lunes junto a las jugadores del Herediano Femenino se convirtieron en las nuevas campeonas nacionales.

Y es que precisamente fue Castillo, quien le propuso al gerente deportivo del club rojiamarillo, la idea de formar este equipo femenino bajo los colores y el escudo del Herediano.

Lea también Fútbol Femenino Gloriana Villalobos, el fichaje bomba que dio frutos al Herediano La jugadora celebró por todo lo alto su título con el Team, al cual llegó a inicios de temporada tras abandonar las filas del Saprissa.

“Es una satisfacción muy grande, haberle cumplido a un hombre tan exigente como es Jafet, gracias a Dios el proyecto que se le presentó dio sus frutos. La franquicia es pura del Herediano, se trajo un grupo de jugadoras de Moravia, porque Moravia renuncia a participar en primera y baja a segunda con su franquicia, con ese grupo de ganadoras se completó con la llegada de otras más que vinieron a darle fuerza al grupo“, expresó Bernal Castillo.

La convicción de ser campeonas en el primer año de fundación, es algo que le dio una alegría inmensa al timonel, que suma una nueva medalla a su colección de torneos nacionales e internacionales.

“Esta es mi sexta final entre asiente y técnico. Es la tercera que logro ganar, fueron dos con Moravia y esta con Herediano; además, tengo dos campeonatos y un subcampeonato de Uncaf“, dijo Castillo, técnico Herediano.

Castillo, quien fue campeón nacional con Alajuelense en 1991, es casado, padre de tres hijos y la próxima semana llegará a sus 49 años.

La cuchara de su madre, los mariscos y las carnes rojas son sus comidas favoritas, además, se declara seguidor de la música romántica de los 70s y 80s, de Marc Anthony, Juan Luis Guerra, entre otros; también es apasionado del cine de acción o documentales sobre historia.

Sobre la situación de que trabaja en el Herediano por amor y no por un salario, Castillo explicó las cosas a fondo, pues sabe que a partir del otro torneo, después de lo demostrado esto muy probablemente va a cambiar.

“Jafet aceptó el proyecto y yo solicité que antes de un salario para mí, las condiciones para las jugadores y el cuerpo técnico fueran mejores. Y en honor a la verdad, por supuesto que un dinero a uno le caería bien, pero la connotación por llevar ese grupo de muchachas es diferente.

Lea también Fútbol Femenino Jafet Soto: "Ya no nos sentimos ajenos celebrando aquí en Saprissa" El gerente deportivo del Herediano resaltó que para los rojiamarillos ya es común festejar en la Cueva esto tras el título del fútbol femenino.

"Creo que sí merezco un precio, pues creo que he sido exitoso. Yo sé que Jafet este próximo torneo lo vamos a hablar y conversar“, comentó Castillo.

Acerca de la posibilidad de poder dirigir en el fútbol masculino, el técnico tiene las cosas claras y sabe que en cualquier momento podría darse, por eso sigue preparándose día a día para estar listo y que se le respete por su trayectoria.

“Ser técnico en el fútbol masculino es una meta que me encantaría llegar a cumplir y llegar y hacerlo bien. He tenido un par de acercamientos, no han sido muy serios pero si han existido“, contó el técnico campeón nacional.

De momento el entrenador sacará algunos días de vacaciones para pasarlos en Guanacaste con su familia, especialmente con un hermano que vive fuera del país y vino a visitarlo.

En temas futbolísticos, espera poder contar con la misma planilla para el siguiente torneo, los refuerzos serán muy pocos, porque la meta que posee, es volver a levantar la copa con este mismo grupo de jugadoras.