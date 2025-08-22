Beni Rubido traza el plan de la Sele Femenina hacia el Mundial 2027

El técnico de la Selección Femenina, el español Beni Rubido, realizó el primer análisis de lo que será el primer peldaño de la eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil 2027.

Ahí enfrentará en el grupo C a Guatemala, Bermuda, Granada e Islas Caimán.

“Sí, bueno, contentas por saber con quién nos vamos a enfrentar, por lo que nos espera. Ya nos permite un poco gestionar nuestras expectativas para esta fase y con toda la confianza de que va a salir de la mejor manera y clasificaremos para la fase final”, mencionó.

Durante esta primera fase de grupos, cada equipo disputará cuatro partidos: dos en condición de local y dos como visitante. Al finalizar esta ronda, los seis ganadores de grupo avanzarán a la siguiente etapa, que será el Campeonato Femenino de la Concacaf, que otorgará cuatro cupos directos a la Copa del Mundo Brasil 2027.

Los primeros partidos serán del 24 de noviembre al 2 de diciembre del 2025.

“Pues sí, no sé si es el destino, son justo los mismos rivales que me tocaron cuando yo estaba con República Dominicana como DT. Entonces, conozco bien tanto los campos como las plantillas de esas selecciones, con la excepción de Guatemala, pero creo que ella es de sobra conocida por nosotros como Costa Rica y en Centroamericanos a lo mejor nos enfrentamos a ellas, así que creo que vamos con toda la información del mundo contra estos rivales”.

“Creo que ahí hay un equipo revelación que es Bermuda dentro de los grupos que hay. En nuestro caso, vamos a tener que dar en cuenta que tienen jugadoras fundamentales en ligas importantes y no es lo que se pensaba antes, que el Caribe era ir y pasar el trámite. Ahora todos los partidos se hacen complicados, sobre todo si te toca viajar allí, los viajes no son cómodos”, aseveró.

Además, se aventuró a decir que de los partidos ante las selecciones del Caribe deben salir invictas para no sufrir en esta primera parte.

“Con todo el respeto del mundo hacia esos equipos iremos con toda la intención de ganar y salir de ahí invictas y de la mejor manera”.

Finalmente, cree que muchas futbolistas, como Valeria del Campo, quien estuvo mucho rato lesionada, llegarán ya completamente recuperadas para el arranque del proceso.

“Bueno, la parte positiva es que de esa racha que tuvimos de lesiones ahora mismo estamos limpias. Ojalá todo siga así, no perdamos jugadoras o las menos posibles para los compromisos que vienen. Y contentos también porque han dado muchos pasos hacia adelante”.

“Tenemos jugadoras en Liga Francesa como Sheika (Scott) y Meli (Herrera), tenemos a (María Paula) Salas en Turquía. Jugadoras que estaban en Ligas Extranjeras se están afianzando como Jocelyn o Valeria después de su lesión. Entonces las seguimos a todas, vemos todos sus partidos”, mencionó.

El cuerpo técnico de la Mayor solo está a la espera del calendario para conocer cuándo y dónde abrirá su ruta mundialista.