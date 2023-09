Beni Rubido asume la Sele Femenina: “Voy a garantizar el mejor ambiente"

La Federación Costarricense de Fútbol presentó oficialmente al español Beni Rubido como nuevo entrenador.

El español, de 31 años, asumirá el banquillo junto a Édgar Rodríguez como asistente y mantendrá a todo el cuerpo técnico.

Rubido, quien formara parte del programa FIFA Talent y asegura que en Costa Rica hay talento, pero lo que hace falta es pulirlo para llegar a competir a nivel internacional.

Además, expresó que el último año sin victoria para la Sele Femenina es más un aprendizaje positivo que una mala racha.

¿Qué lo motivó para venir a Costa Rica?

-Principalmente, tenemos la oportunidad de coger una selección con mucho potencial, sabemos que tenemos que participar en los mundiales juveniles, además he podido trabajar acá y sin duda alguna será una bonita experiencia para las jugadoras y el cuerpo técnico.

¿Qué aporte diferente hará al fútbol femenino pensando que son chicas que tienen 10 años bajo una misma idea de trabajo?

-En primer lugar, cada individuo es especial y todos aportan cosas diferentes y tenemos que trabajar de la mano con la parte deportiva y presentar una serie de valores y de mi parte estos 10 años van a permitir mirar hacia adentro y ver el panorama internacional y me considero muy conocedor de cómo está el panorama y la exigencia internacional.

Tenemos que dar una lista dentro de poco y verán la decisión que se toma y puedo asegurar que hay un conocimiento de ellas y he podido entrenar a una de ellas antes.

¿Cómo afronta este desafío y se siente listo para una selección mayor doble mundialista?

-Si no me sentiría listo, no me sentaría aquí. El trabajo que se hace en FIFA no solo es académico y de preparación, tengo experiencia a nivel internacional, en selecciones nacionales, clubes de primera división en España, no solo en primer equipo, sino también a nivel juvenil.

¿Siente que el paso de jugadoras ticas de Europa a México puede significar un retroceso?

-No creo que se vea como un retroceso, el fútbol mexicano tiene potencial para ser una de las grandes cinco ligas del mundo, obviamente me gustaría que nuestras jugadoras militen en las mejores ligas, pero no creo que México sea un retroceso.

¿Cómo lograr una unificación, pues, tras el Mundial la Selección Femenina quedó muy dividida?

-Sé tanto como pueden saber ustedes, soy muy respetuoso con la gente que estaba acá y las decisiones. No conozco lo que pasó y no es necesario conocer y lo que voy a garantizar es el mejor ambiente, no creo que un equipo sea capaz de ser exitoso si no tiene un ambiente fuerte.

El pasado Mundial quedó demostrada la diferencia entre la élite mundial y Costa Rica, que no tiene una liga profesional. ¿Cómo acortar estas distancias?

Siempre hay que ver el lado positivo de todo. Creo que hay un reto en profesionalizar la liga y obviamente tendremos el apoyo por parte de selecciones nacionales. Pero también al mismo tiempo tendremos que aprovechar para que la Selección sea una plataforma para enseñar el talento que hay y que las jugadoras lo aprovechen y es positivo que salgan del país y vivan experiencias nuevas. Es necesario profesionalizar la liga en plazos y tiempos reales, pero al mismo tiempo es positivo que entendamos que podemos exportar talento.

¿Cómo es su estilo de juego que desearía impregnar en las selecciones?

No soy muy amigo de decir que hay un estilo de Beni Rubido, pues todos somos distintos, pero habrá un estilo de las selecciones de Costa Rica y me siento identificado lo que hemos debatido. El modelo lo definirán tres cosas: Lo que nuestras jugadoras son capaces de hacer, lo que nos demanda la competición y lo que va a reducir ese camino, en qué somos capaces de mejorar. Ese análisis lo hemos hecho en los últimos días para entender nuestra hoja de ruta.

¿Vienen Juegos Panamericanos que estilo de juego tendrá sin legionarias?

No tendremos legionarias, pues, no es ventana internacional y después tendremos solo 18 jugadoras. A nivel de juego estamos viendo a Venezuela, Argentina y Estados Unidos, sabiendo que son las primeras rivales por enfrentar, la idea es que el equipo maneje un par de registros, pues la competición será vital para este torneo.

¿Cuánto nos falta para llegar a donde usted quisiera?

Estamos en el top 32 del mundo porque hemos competido en un Mundial, eso es objetivo y no se puede discutir. A partir de ahí quiero crecer y que seamos ambiciosas, una mentalidad que podamos competir con cualquier selección del mundo, pero la gran pregunta es ¿qué estamos dispuestos a sacrificar para llegar a eso?

¿Cuándo aceptó la propuesta cómo fue ese diagnóstico que realizó de la Tricolor?

Yo tiendo a ver las cosas buenas siempre, soy muy positivo. Si querían que el último año ganase, Costa Rica mejor hubiera enfrentado a selecciones menores y así ganase.

Creo que es algo que no haya que tener en cuenta, siento que el Mundial fue una gran experiencia y ahora tenemos una selección mucho mejor fogueada a nivel internacional, las decisiones técnicas, pues las hicieron en ese momento pensando que era lo mejor, pero yo no estaba, no tengo esa información, pero seguro lo eligieron con la mejor de las intenciones. Pero para mí, el último año sin ganar, tenemos que tenerlo como algo positivo, no como un lastre, pues la experiencia fue enriquecedora.

¿Qué decir del biotipo de las futbolistas costarricenses?

Las jugadoras que yo he visto, creo que son con muchísimo potencial. Yo dirigí a muchas futbolistas españolas y ahora son campeonas del mundo y el talento acá es parecido, pero repito, tener capacidad no quiere decir que se vaya a cumplir, hay que sacrificar y tener determinación, nosotros lo que tenemos que hacer es preparar ese talento para la escena internacional.

¿Hay puertas abiertas para todas las jugadoras e incluso a estas futbolistas que quedaron fuera?

Todas las jugadoras del país que tengan pasaporte costarricense y que estén jugando al fútbol podrán integrar a la Selección Nacional, incluso Shirley si ella estuviese jugando al fútbol, hasta donde yo sé, y hablé con ella, está tomando otro rumbo.

¿Cómo trabajar y mejorar la zona ofensiva que ha sido el lastre por muchos años?

Tenemos que trabajar en todo, no tengo mucha preocupación por la parcela ofensiva, una cosa es transformar los goles y otra es capacidad para crear, ahora es encontrar la capacidad dentro del campo.

¿Qué espera que le puedan aportar los clubes de Primera División a la Selección Nacional?