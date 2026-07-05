Atlético de Madrid ficha a otra costarricense

Tras la sorpresiva salida de Priscilla Chinchilla, la bandera de Costa Rica seguirá representada dentro del plantel del Atlético de Madrid, pues este domingo se confirmó el fichaje de la costarricense Génesis Pérez.

La guardameta, de 21 años, defenderá la portería del Aleti hasta el 30 de junio de 2029.

“Estoy demasiado emocionada de formar parte de esta gran familia. Me muero por conocerlos. ¡Y nos vemos pronto! ¡Pura vida!”, fueron las palabras de la tica en un breve video posteado por el club.

Génesis tiene un mensaje 🗨️ pic.twitter.com/XHzJVGc5jQ — Atlético de Madrid Femenino (@AtletiFemenino) July 5, 2026

Pérez debutó con tan solo 16 años con la Selección Nacional y en el 2023 se marchó a jugar a la Universidad Central de Florida, club en el que jugó hasta la actualidad. Además, con Costa Rica Sub-20 jugó los Mundiales de Colombia y Costa Rica y con la Selección Absoluta el Mundial de 2023 de Australia y Nueva Zelanda.

La llegada de Génesis se da apenas una semana después de que la delantera Priscilla Chinchilla anunciara la salida del equipo colchonero tras llegar a un mutuo acuerdo y rescindir su contrato.



