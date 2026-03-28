La costarricense Amelia Valverde no continuará como seleccionadora nacional de la India, luego de ser nombrada el pasado mes de enero.

Así lo dio a conocer la Federación de Fútbol de la India en un comunicado de prensa en el sitio web.

"El Comité Técnico agradeció a Amelia Valverde, quien dirigió a la selección femenina de la India como entrenadora en la Copa Asiática Femenina de la AFC, y le deseó mucho éxito en sus futuros proyectos", informa el texto.

Valverde dirigió al equipo en la Copa Asiática 2026. En ese torneo cayó 3-1 contra Taiwán, 2-1 ante Vietnam y perdió 11-0 frente a Japón.

Al no lograr avanzar en el torneo también se perdió la oportunidad de sumar un boleto al Mundial de Brasil 2027.

En su aventura en la India, Amelia se acompañó del entrenador de porteros Eli Ávila y el preparador físico José Sánchez; sin embargo el comunicado no especifica si ellos continúan en la Federación.

La entrenadora asumió este reto, luego dirigir con mucho éxito a las Rayadas de Monterrey, pues logró un bicampeonato de la Liga MX.